Мальдивы открылись для всех туристов

Мальдивы открыли границы для иностранных туристов, при этом путешественникам не придется предъявлять тест на коронавирус или находиться на карантине, сообщает министерство туризма страны 15 июля.
Welcome to the #SunnySideOfLife— Ministry of Tourism (@MoTmv) July 15, 2020
Today, #Maldives welcomes back first tourists who arrived at @VelanaAirport on @qatarairways as we #RestartTourism with full commitment to all precautionary measures to keep Maldives safe for all visitors.#VisitMaldives pic.twitter.com/xBtjvCc6qZ
«До поездки нужно будет всего лишь подтвердить бронирование в отеле, на круизном корабле или на курорте, имеющем регистрацию в министерстве туризма Мальдивской республики. Все они будут открыты для бронирования с 15 июля», — говорится в сообщении.
Никаким карантинным мерам прибывшие на Мальдивы туристы подвергаться не будут. Им не нужно будет предъявлять отрицательные результаты тестов на COVID-19.
«Туристы, которые планируют посетить Мальдивские острова на первом этапе, смогут выбрать один отель и пробыть в нем до конца поездки. Пребывание на нескольких курортах сразу в этот период будет ограничено», — сообщает министерство.
При этом путешественники с симптомами ОРВИ при пересечении границы должны будут сделать ПЦР-тест. Кроме того, местные органы здравоохранения могут проводить выборочное тестирование, которое будет полностью бесплатным для гостей. Все данные будут заноситься в медицинскую декларацию, оформляемую сразу же при въезде в страну. Если для возвращения на родину или дальнейшего путешествия туристу будут необходимы результаты теста на коронавирус, его можно будет сделать при выезде из страны.