Мальдивы открылись для всех туристов

Мальдивы открыли границы для иностранных туристов, при этом путешественникам не придется предъявлять тест на коронавирус или находиться на карантине, сообщает министерство туризма страны 15 июля.

«До поездки нужно будет всего лишь подтвердить бронирование в отеле, на круизном корабле или на курорте, имеющем регистрацию в министерстве туризма Мальдивской республики. Все они будут открыты для бронирования с 15 июля», — говорится в сообщении.

Никаким карантинным мерам прибывшие на Мальдивы туристы подвергаться не будут. Им не нужно будет предъявлять отрицательные результаты тестов на COVID-19.