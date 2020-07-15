В Петербурге речной трамвайчик пошел на абордаж. Неуправляемую «Чайку» поймали перед Невским проспектом
В Петербурге полиция проверяет информацию о нетрезвом капитане речного трамвайчика, который протаранил четыре теплохода.
Как сообщили «Фонтанке» в транспортной полиции Северо-Запада, в четверть десятого утра 15 июля очевидцы сообщили о неуправляемом трамвайчике «Чайка 1» на канале Грибоедова. Перед тем как остановиться у Казанского собора перед мостом через Невский проспект, он задел попутные суда.
Судя по фотографиям, «Чайка 1» билась бортами о пришвартованные на канале теплоходы.
По предварительным данным, на борту трамвайчика находился нетрезвый капитан. Эта информация проверяется.
По другой версии, ставшей известной «Фонтанке», «Чайка 1» могла стать жертвой злого умысла. Последняя экскурсия закончилась в два часа ночи 15 июля, после чего трамвайчик пришвартовали у набережной канала Грибоедова. Есть предположение, что неизвестные отвязали теплоход и пустили в неуправляемое плавание.
Сотрудники транспортной полиции поднялись на борт.