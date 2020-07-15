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15.07.2020 11:24
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В Петербурге речной трамвайчик пошел на абордаж. Неуправляемую «Чайку» поймали перед Невским проспектом

В Петербурге полиция проверяет информацию о нетрезвом капитане речного трамвайчика, который протаранил четыре теплохода.

Фото: Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"
Фото: Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"
Фото: Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"
Фото: Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"
Фото: Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"
Фото: Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Как сообщили «Фонтанке» в транспортной полиции Северо-Запада, в четверть десятого утра 15 июля очевидцы сообщили о неуправляемом трамвайчике «Чайка 1» на канале Грибоедова. Перед тем как остановиться у Казанского собора перед мостом через Невский проспект, он задел попутные суда.

Судя по фотографиям, «Чайка 1» билась бортами о пришвартованные на канале теплоходы.

По предварительным данным, на борту трамвайчика находился нетрезвый капитан. Эта информация проверяется.

По другой версии, ставшей известной «Фонтанке», «Чайка 1» могла стать жертвой злого умысла. Последняя экскурсия закончилась в два часа ночи 15 июля, после чего трамвайчик пришвартовали у набережной канала Грибоедова. Есть предположение, что неизвестные отвязали теплоход и пустили в неуправляемое плавание.

Сотрудники транспортной полиции поднялись на борт.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

gencon
И спустились ни с чем) Им показали корочки и посетовали на спец. задание, которое проводилось на борту судна
kit54
Последняя фраза корреспонденции вносит любопытнейшую интригу: Сотрудники транспортной полиции поднялись на борт. И-иии : 1. Им немедленно налили. 2. Виновник торжества показал им удостоверение капитана воздушного судна. 3. Им всем было предложено сдать табельное оружие и выйти замуж . Конкурс вероятных сценариев продолжается.
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