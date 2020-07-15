В Петербурге полиция проверяет информацию о нетрезвом капитане речного трамвайчика, который протаранил четыре теплохода.

Как сообщили «Фонтанке» в транспортной полиции Северо-Запада, в четверть десятого утра 15 июля очевидцы сообщили о неуправляемом трамвайчике «Чайка 1» на канале Грибоедова. Перед тем как остановиться у Казанского собора перед мостом через Невский проспект, он задел попутные суда.

Судя по фотографиям, «Чайка 1» билась бортами о пришвартованные на канале теплоходы.

По предварительным данным, на борту трамвайчика находился нетрезвый капитан. Эта информация проверяется.