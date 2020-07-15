Гонконгский Disneyland вновь закрылся из-за COVID-19

Гонконгский парк развлечений Disneyland вновь закрылся в связи с распространением COVID-19, сообщается на сайте парка 15 июля.

«В соответствии с требованиями правительства и органов здравоохранения, а также в соответствии с мерами по профилактике, проводимыми в Гонконге, парк Disneyland в Гонконге временно закрыт до дальнейшего уведомления», — сообщается в среду на сайте парка.

Отмечается, что отели на территории парка развлечений останутся открытыми, в них введены усиленные меры по защите от коронавируса, в том числе обязательное социальное дистанцирование.