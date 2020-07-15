Экс-нападающий «Зенита» Халк не будет продлевать контракт с китайским клубом. «Финансовый вопрос не главный для меня»

Бывший нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит», бразильский игрок Халк заявил, что не будет продлевать контракт с китайским клубом «Шанхай СИПГ», который заканчивается в конце 2020 года. 33-летний футболист заявил, что не хочет продолжать карьеру в чемпионате Китая, где он выступает последние пять сезонов.



«Я уже сообщил клубу, что не буду продлевать контракт. У меня есть предложения от европейских команд, играющих в Лиге чемпионов, от бразильских, а также китайских клубов. Но я больше не хочу играть здесь. Финансовый вопрос не главный для меня, я буду играть там, где мне нравится», — цитирует Халка 15 июля РБК со ссылкой Globo Esporte.



Халк перешел в «Шанхай СИПГ» из «Зенита» за 55 млн евро, что стало рекордным исходящим трансфером в истории чемпионата России. Зарплата бразильца в китайском клубе составляет 16,6 млн евро в год.



За «Зенит» Халк выступал с 2012 по 2016 год. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. Всего он сыграл за петербургский клуб 97 матчей, в которых забил 56 голов.

