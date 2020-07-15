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15.07.2020 09:48
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Ученые из Новосибирска заявили, что им удалось получить антитела, которые нейтрализуют коронавирус

Нейтрализующие коронавирус антитела впервые в России получили сотрудники лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН в Новосибирске. Разработка ляжет в основу создания средств терапии и профилактики COVID-19.

«В новосибирском научном центре первыми в России получили действующие антитела к COVID-19. Для этого были использованы образцы крови переболевших COVID-19 доноров и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов (клетки крови, отвечающие за формирование иммунитета. — Прим. ред.)», — сообщила 15 июля ТАСС ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова.

По ее словам, антитела способны блокировать взаимодействие вируса и клеточного рецептора АСЕ2 (белок, встроенный в клеточную мембрану) и предотвращать его проникновение в клетки-мишени. Дальнейшие исследования помогут ученым при создании средств специфической терапии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщили о подготовке к регистрации препарата от COVID-19. Первая фаза испытаний на добровольцах уже завершилась. На втором этапе предстоит оценить безопасность и эффективность вакцины. Вакцинация может начаться уже осенью.

Основные три надежды правительства на разработку вакцины — ФГБУ «Институт им. Гамалеи», центр «Вектор» и Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА. Производство лекарства от COVID-19 планируют запустить в конце лета — начале осени 2020 года.

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