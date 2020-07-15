Ученые из Новосибирска заявили, что им удалось получить антитела, которые нейтрализуют коронавирус

Нейтрализующие коронавирус антитела впервые в России получили сотрудники лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН в Новосибирске. Разработка ляжет в основу создания средств терапии и профилактики COVID-19.



«В новосибирском научном центре первыми в России получили действующие антитела к COVID-19. Для этого были использованы образцы крови переболевших COVID-19 доноров и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов (клетки крови, отвечающие за формирование иммунитета. — Прим. ред.)», — сообщила 15 июля ТАСС ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова.

