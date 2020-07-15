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15.07.2020 08:29
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Очевидцы говорят о взрыве и пожаре в жилом доме на Краснопутиловской

Петербуржцы сообщают о взрыве с последующим пожаром в жилом доме в Московском районе Петербурга. ЧП произошло на Краснопутиловской улице, 108 утром 15 июля.

Как рассказали «Фонтанке» читатели, сильный хлопок услышали на Краснопутиловской, 108, в 7:50 утра. «Нормально так качнуло», - говорит житель одного из соседних домов. Судя по фотографиям, на первом этаже пятиэтажного дома вынесло решётки. В здании, а также в соседней пристройке. где находится кулинарная школа, тушат пожар.

В ГУ МЧС по Петербургу сообщили. что площадь возгорания уточняется. Спасатели эвакуируют людей с верхних этажей.

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Комментарии (6)

Lazy
>и фонтанка со своим "хлопком".

Сарказм же, чо вы такие серьёзные все! В тви вообще шикарно обозначено: "На Краснопутиловской зафиксирован хлопок дома с отделением оконных решеток и образованием продуктов горения" :-)
smith1
и фонтанка со своим "хлопком".
на войне тоже одни "хлопки".
у вас у всех один цензор из АП ?
262142051
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