Очевидцы говорят о взрыве и пожаре в жилом доме на Краснопутиловской
Петербуржцы сообщают о взрыве с последующим пожаром в жилом доме в Московском районе Петербурга. ЧП произошло на Краснопутиловской улице, 108 утром 15 июля.
Как рассказали «Фонтанке» читатели, сильный хлопок услышали на Краснопутиловской, 108, в 7:50 утра. «Нормально так качнуло», - говорит житель одного из соседних домов. Судя по фотографиям, на первом этаже пятиэтажного дома вынесло решётки. В здании, а также в соседней пристройке. где находится кулинарная школа, тушат пожар.
В ГУ МЧС по Петербургу сообщили. что площадь возгорания уточняется. Спасатели эвакуируют людей с верхних этажей.