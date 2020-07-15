В Роспотребнадзоре россиянам посоветовали привыкать носить маски

Россиянам посоветовали привыкать всегда носить маски в те периоды, когда есть риск подхватить инфекцию воздушно-капельным путем. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.



«Их нужно носить, пока сохраняется риск инфицирования, что относится не только к новой коронавирусной инфекции. Сейчас сохраняется необходимость в связи с немалым числом инфицированных SARS-CoV-2, а с осени вновь, как и в предыдущие годы, будет расти заболеваемость другими ОРВИ и гриппом. Поэтому я не рекомендую ждать какой-то даты, когда их можно будет перестать носить» - сказала она 15 июля в интервью ТАСС.