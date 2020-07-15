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15.07.2020 07:18
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В Роспотребнадзоре россиянам посоветовали привыкать носить маски

Россиянам посоветовали привыкать всегда носить маски в те периоды, когда есть риск подхватить инфекцию воздушно-капельным путем. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Их нужно носить, пока сохраняется риск инфицирования, что относится не только к новой коронавирусной инфекции. Сейчас сохраняется необходимость в связи с немалым числом инфицированных SARS-CoV-2, а с осени вновь, как и в предыдущие годы, будет расти заболеваемость другими ОРВИ и гриппом. Поэтому я не рекомендую ждать какой-то даты, когда их можно будет перестать носить» - сказала она 15 июля в интервью ТАСС.

Руженцова пояснила, что носить маски следует в местах скопления людей, при контактах с больными и возможными носителями заболевания в любое время, когда есть риск заразится какими-либо воздушно-капельными инфекциями.

В России за последние сутки было выявлено 6248 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных в стране приблизилось к 740 тысячам. Из них более 512 тысяч выздоровели, свыше 11,6 тысяч скончались

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