Огненное зарево осветило ночное небо над Долгопрудным. На окраине города полыхает обувной склад
Дым от пожара на обувном складе разросся в огненную тучу и завис над Долгопрудным. На месте происшествия работают спасатели, а очевидцы делятся фото и видео с места событий в соцсетях.
Как сообщает МЧС России в своём Telegram-канале 14 июля, пожар произошёл на территории обувного склада в микрорайоне Хлебниково. Его площадь составляет 6,5 тысячи квадратных метров. На месте происшествия работают 27 человек личного состава, привлечены девять единиц спецтехники. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Фотографиями и видеозаписями с места событий в социальных сетях делятся очевидцы. На них видно, что дым от пожара разросся в огненную тучу и завис над городом. Судя по опубликованным роликам, огонь действительно охватил склад по всей площади, а также перекинулся на припаркованные рядом с ним автомобили. В комментариях к постам местные жители жалуются на сильный запах пластика.