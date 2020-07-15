FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +20
71.13р80.62р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
15.07.2020 00:07
0
Печать

Огненное зарево осветило ночное небо над Долгопрудным. На окраине города полыхает обувной склад

Дым от пожара на обувном складе разросся в огненную тучу и завис над Долгопрудным. На месте происшествия работают спасатели, а очевидцы делятся фото и видео с места событий в соцсетях.

Как сообщает МЧС России в своём Telegram-канале 14 июля, пожар произошёл на территории обувного склада в микрорайоне Хлебниково. Его площадь составляет 6,5 тысячи квадратных метров. На месте происшествия работают 27 человек личного состава, привлечены девять единиц спецтехники. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Фотографиями и видеозаписями с места событий в социальных сетях делятся очевидцы. На них видно, что дым от пожара разросся в огненную тучу и завис над городом. Судя по опубликованным роликам, огонь действительно охватил склад по всей площади, а также перекинулся на припаркованные рядом с ним автомобили. В комментариях к постам местные жители жалуются на сильный запах пластика.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний