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14.07.2020 23:07
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Президент Украины спросил главу МВФ, кого ему назначить председателем Нацбанка

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 14 июля по сути, признался в неспособности принять какие-либо значимые решения без консультаций с представителями других стран. В своём твиттере бывший комик сообщил о том, что пообещал главе Международного валютного фонда (МВФ) Кристалине Георгиевой до конца недели предложить парламенту на утверждение нового руководителя Национального банка (НБУ).

«Сообщил [Кристалине Георгиевой], что до конца неделе предложу парламенту кандидатуру нового главы НБУ. Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины», – написал Зеленский.

1 июля глава Нацбанка Смолий подал Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию. Свое решение он объяснил тем, что «в течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление».

3 июля Верховная рада Украины поддержала увольнение Якова Смолия с поста главы Нацбанка страны.

Смолий занимал должность председателя НБУ с 15 марта 2018 года. Согласно законодательству Украины, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению главы государства.

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