Тело оценщика могло оказаться на петербургской свалке после пьяной ссоры. По подозрению в убийстве задержан его собутыльник
Задержан подозреваемый в убийстве оценщика, тело которого было найдено на свалке в Приморском районе. Об этом 14 июля сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.
Как пишет ведомство, решается вопрос об избрании 53-летнему задержанному меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Возбуждено уголовное дело первой части 105 статьи УК РФ (убийство).
По данным следствия, он выпивал с убитым в ночь на 13 июля в квартире одного из домов на проспекте Королева. Между ними произошла ссора, которая и могла заставить его нанести собутыльнику смертельные ранения. Предварительно, убийца избавился от тела, просто выбросив его в мусорный контейнер. В этом ему помог знакомый. Расследование продолжается.
Как ранее писала «Фонтанка», труп нашли накануне во время перегрузки мусора и обхода территории свалки на Автобусной улице. Работавшие на месте криминалисты обнаружили на теле погибшего порезы шеи и переломы костей. Его личность удалось установить по именной карте из гипермаркета. Она принадлежит 56-летнему приезжему из Туркменистана, который работал оценщиком ущерба после ДТП.