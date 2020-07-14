Тело оценщика могло оказаться на петербургской свалке после пьяной ссоры. По подозрению в убийстве задержан его собутыльник

Задержан подозреваемый в убийстве оценщика, тело которого было найдено на свалке в Приморском районе. Об этом 14 июля сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

Как пишет ведомство, решается вопрос об избрании 53-летнему задержанному меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Возбуждено уголовное дело первой части 105 статьи УК РФ (убийство).

По данным следствия, он выпивал с убитым в ночь на 13 июля в квартире одного из домов на проспекте Королева. Между ними произошла ссора, которая и могла заставить его нанести собутыльнику смертельные ранения. Предварительно, убийца избавился от тела, просто выбросив его в мусорный контейнер. В этом ему помог знакомый. Расследование продолжается.