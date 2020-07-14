Судя по фотографиям, тренировка прошла на Английской и Адмиралтейской набережных. В ней, по приблизительным оценкам, приняли участие порядка сотни моряков.



На время проведения репетиции вокруг Сенатской площади была выставлена спецтехника, ограничивающая проезд транспорта. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на десять вечера транспортных заторов на этом участке не наблюдается.



Минувшим днём комитет по развитию транспортной инфраструктуры предупреждал о дополнительных ограничениях, вводимых в связи с подготовкой и проведением парада. Однако о сегодняшней тренировке в сообщении речи не шло.

