Моряки внезапно вышли на репетицию парада к Адмиралтейству. Пешеходам и автомобилистам пришлось менять маршрут
Гуляющим в историческом центре петербуржцам и проезжающим мимо автомобилистам пришлось изменить маршрут из-за внезапной репетиции наземной части военно-морского парада в честь Дня ВМФ. Свидетелем непредвиденных перекрытий корреспондент «Фонтанки» стал вечером 14 июля.
Судя по фотографиям, тренировка прошла на Английской и Адмиралтейской набережных. В ней, по приблизительным оценкам, приняли участие порядка сотни моряков.
На время проведения репетиции вокруг Сенатской площади была выставлена спецтехника, ограничивающая проезд транспорта. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на десять вечера транспортных заторов на этом участке не наблюдается.
Минувшим днём комитет по развитию транспортной инфраструктуры предупреждал о дополнительных ограничениях, вводимых в связи с подготовкой и проведением парада. Однако о сегодняшней тренировке в сообщении речи не шло.
По данным ведомства, движение транспорта будет снова ограничено с 01.20 16 июля до 21.00 30 июля по Адмиралтейской набережной, с 17.00 16 июля до 09.00 30 июля по Адмиралтейскому проезду, а также с 22.00 19 июля до полуночи 27 июля по крайней правой полосе движения Университетской набережной напротив дома № 5, Галерной улице и крайней левой полосе движения Таможенного переулка в направлении к Университетской набережной.