Ночной мусор, мыло «Хрусталик», инсулинотерапия. Роспотребнадзор Петербурга не прощает малейшие провинности нарушителям самоизоляции
В Петербурге с начала эпидемии коронавируса составлены 3500 протоколов за нарушение правил жизни, разработанных Роспотребнадзором. «Фонтанка» ознакомилась с мотивацией санитарного ведомства, не спешащего искать смягчающие обстоятельства для оказавшихся в трудной ситуации лиц.
Как стало известно «Фонтанке» 14 июля, в Петербурге штрафом пятнадцать тысяч рублей за нарушение правил самоизоляции наказана 68-летняя инсулинозависимая жительница Калининграда Элла. В феврале она отдыхала в Индии и вынужденно осталась там после закрытия границ. Место в вывозном рейсе «Аэрофлота» до Санкт-Петербурга она получила в конце мая. В Пулково Роспотребнадзор 28 мая вручил постановление о двухнедельной самоизоляции по месту прибытия. Друзья помогли ей с изолированной жилплощадью.
Через 11 дней после прилета женщине из Калининграда сообщили о возможности получить инсулин по квоте. Не желая терять шанс, она купила билет на самолет «Уральских авиалиний». Хорошее самочувствие, средства индивидуальной защиты - маска и перчатка при выходе из квартиры - и надежда на понимание властей были ей подспорьем.
Женщину задержали в Пулково при проверке документов. На ее объяснения ответили протоколом по статье 6.3 КоАП - как реальной угрозе окружающим. Штраф составил 15 тысяч рублей.
Мать-одиночка Яна из Калининского района Петербурга попала под самоизоляцию тоже после возвращения вывозным рейсом. Она жила с маленьким ребенком. На девятый день заточения ее из квартиры погнала невыносимая вонь. Давало о себе знать мусорное ведро. Контейнер находился во дворе. После 22 часов женщина вышла из парадной, чем, безусловно, нарушила условие изоляции в домашних условиях. На обратном пути ее «срисовали» полицейские. Яна в своих объяснениях написала, что выносила мусор самостоятельно, поскольку некого было об этом попросить, а запах мусора «становился очень неприятным». Ее оштрафовали на 7500 рублей. Это в пятнадцать раз больше наказания жителю Москвы, который прогулялся до помойки в начале марта, тоже находясь на самоизоляции.
Работающее на вынос кафе на улице Степана Разина Роспотребнадзор закрыл на 20 суток за отсутствие журнала проведения текущей уборки помещений, хотя сами дезинфицирующие средства в наличии имелись. Но так как инспекторам не предоставили письменный хронометраж клининга - каждые два часа, - они сочли это нарушением требований Роспотребнадзора к профилактике инфекционных болезней. Также в вину кафе поставили то, что сотрудники принимают пищу на рабочем месте, а дозатор для обработки рук был наполнен жидким мылом «Хрусталик».
Статьи за нарушение самоизоляции 6.3 часть 2 (штраф от 15 до 40 тысяч) и 20.6.1 (штраф от 1 до 30 тысяч) введены в КоАП с 1 апреля 2020 года. В среднем, в Петербурге составляют по тысяче протоколов в месяц. Виды вменяемых нарушений эволюционируют в завимости от изменений, которые губернатор Александр Беглов вносит в свое постановление № 121 от 13 марта 2020 года. На данный момент существует 21 редакция этого документа, то есть он меняется по пять раз в месяц. Полиция и Роспотребнадзор, как и обычные петербуржцы, порой не поспевают за трансформацией главного городского закона о коронавирусе и выписывают протоколы за действия, которые в силу изменяющихся поправок уже не являются нарушениями на момент совершения этих действий.