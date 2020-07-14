Ночной мусор, мыло «Хрусталик», инсулинотерапия. Роспотребнадзор Петербурга не прощает малейшие провинности нарушителям самоизоляции

В Петербурге с начала эпидемии коронавируса составлены 3500 протоколов за нарушение правил жизни, разработанных Роспотребнадзором. «Фонтанка» ознакомилась с мотивацией санитарного ведомства, не спешащего искать смягчающие обстоятельства для оказавшихся в трудной ситуации лиц. Как стало известно «Фонтанке» 14 июля, в Петербурге штрафом пятнадцать тысяч рублей за нарушение правил самоизоляции наказана 68-летняя инсулинозависимая жительница Калининграда Элла. В феврале она отдыхала в Индии и вынужденно осталась там после закрытия границ. Место в вывозном рейсе «Аэрофлота» до Санкт-Петербурга она получила в конце мая. В Пулково Роспотребнадзор 28 мая вручил постановление о двухнедельной самоизоляции по месту прибытия. Друзья помогли ей с изолированной жилплощадью.

Через 11 дней после прилета женщине из Калининграда сообщили о возможности получить инсулин по квоте. Не желая терять шанс, она купила билет на самолет «Уральских авиалиний». Хорошее самочувствие, средства индивидуальной защиты - маска и перчатка при выходе из квартиры - и надежда на понимание властей были ей подспорьем. Женщину задержали в Пулково при проверке документов. На ее объяснения ответили протоколом по статье 6.3 КоАП - как реальной угрозе окружающим. Штраф составил 15 тысяч рублей. Мать-одиночка Яна из Калининского района Петербурга попала под самоизоляцию тоже после возвращения вывозным рейсом. Она жила с маленьким ребенком. На девятый день заточения ее из квартиры погнала невыносимая вонь. Давало о себе знать мусорное ведро. Контейнер находился во дворе. После 22 часов женщина вышла из парадной, чем, безусловно, нарушила условие изоляции в домашних условиях. На обратном пути ее «срисовали» полицейские. Яна в своих объяснениях написала, что выносила мусор самостоятельно, поскольку некого было об этом попросить, а запах мусора «становился очень неприятным». Ее оштрафовали на 7500 рублей. Это в пятнадцать раз больше наказания жителю Москвы, который прогулялся до помойки в начале марта, тоже находясь на самоизоляции.