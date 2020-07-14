Власти Киева спрогнозировали продолжение карантина в городе до 2022 года

Ограничительные меры, в частности адаптивный карантин, может продолжаться в Киеве многократно вплоть до 2022 года, заявил председатель Госпотребслужбы в украинской столице Олег Рубан, передает «РБК-Украина».



«Эпидемически подтверждены данные, что каждый сформировавшийся в мире возбудитель циркулирует до своего нивелирования, то есть к уничтожению – 1,5 года. Ограничительные меры защиты могут продолжаться весь этот период», – сказал он.

По его словам, для завершения пандемии нужно чтобы переболело до 80% населения.