Аксёнов отменил обязательный двухнедельный карантин для приезжающих в Крым из-за границы РФ

Глава Крыма Сергей Аксенов отменил с 15 июля обязательную 14-дневную обсервацию граждан, которые приезжают в Крым из-за рубежа.

"Пункт 2 Указа признать утратившим силу", - написано в указе Аксенова с указанием срока вступления в силу указа с 15 июля. В пункте 2 содержалось требование помещения в обсерватор прибывающих в Крым иностранцев на 14 дней.

Все прибывающие в Крым граждане должны были обязаны помещаться в обсерваторы на 14 дней из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. С 15 июня режим обсервации в Крыму был отменен для всех граждан России.