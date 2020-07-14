Подготовка к параду ВМФ оставит мосты Петербурга разведёнными ещё три ночи

Главный военно-морской парад, который состоится 26 июля, отражается на жизни петербуржцев уже сейчас, причём больше, чем планировалось. Ранее сообщалось, что для прохода кораблей время разводки мостов до 06.00 утра в ночь на 14 и на 17 июля, однако 14 июля Смольный предупредил, что неудобства придётся потерпеть все три следующие ночи.

Литейный мост будет разведен с 01.40 до 06.00, Троицкий мост – с 01.20 до 06.00, Дворцовый мост будет разведен два раза – с 01.10 до 02.50 и с 03.10 до 06.00, Благовещенский мост также разведут дважды – с 01.25 до 02.45 и с 03.10 до 06.00.