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14.07.2020 20:47
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Подготовка к параду ВМФ оставит мосты Петербурга разведёнными ещё три ночи

Главный военно-морской парад, который состоится 26 июля, отражается на жизни петербуржцев уже сейчас, причём больше, чем планировалось. Ранее сообщалось, что для прохода кораблей время разводки мостов до 06.00 утра в ночь на 14 и на 17 июля, однако 14 июля Смольный предупредил, что неудобства придётся потерпеть все три следующие ночи.

Литейный мост будет разведен с 01.40 до 06.00, Троицкий мост – с 01.20 до 06.00, Дворцовый мост будет разведен два раза – с 01.10 до 02.50 и с 03.10 до 06.00, Благовещенский мост также разведут дважды – с 01.25 до 02.45 и с 03.10 до 06.00.

Комитет по транспорту Петербурга добавляет, что закрытие движения по переправам после их сведения может быть продлено до 15 минут.

«Фонтанка» показывала первый проход военных катеров и кораблей минувшей ночью.

За изменениями в графике разводки петербургских мостов следите на сайте «Мостотреста», официальных страницах в социальных сетях и в мобильном приложении «Мосты Петербурга».

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