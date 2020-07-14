Дмитрия Монахова лишили полномочий главы МО «Малая Охта». Заявление он написал по собственному желанию

В Петербурге депутаты муниципального образования «Малая Охта» на заседании 14 июля приняли решение о досрочном сложении полномочий председателя с выдвиженца от «Единой России» Дмитрия Монахова. Он возглавлял совет с 2004 года. Трансляцию заседания ведет паблик во «ВКонтакте» «Новая Малая Охта».



Решение приняли 13 голосами «за». Монахов написал заявление о сложении с себя полномочий досрочно по собственному желанию. Он остается в совете в качестве рядового депутата.

Ранее из повестки исключили вопрос об избрании нового главы.