Дмитрия Монахова лишили полномочий главы МО «Малая Охта». Заявление он написал по собственному желанию
В Петербурге депутаты муниципального образования «Малая Охта» на заседании 14 июля приняли решение о досрочном сложении полномочий председателя с выдвиженца от «Единой России» Дмитрия Монахова. Он возглавлял совет с 2004 года. Трансляцию заседания ведет паблик во «ВКонтакте» «Новая Малая Охта».
Решение приняли 13 голосами «за». Монахов написал заявление о сложении с себя полномочий досрочно по собственному желанию. Он остается в совете в качестве рядового депутата.
Ранее из повестки исключили вопрос об избрании нового главы.
Кроме того, после начала заседания в зал пришел мужчина в полицейской форме, который попытался увести выдвиженца от «Яблока» Артема Голева, единственного в совете народного избранника призывного возраста. Гость вместо удостоверения предъявил некую справку. Кроме того, депутаты заметили, что на форме отсутствует нагрудный жетон.