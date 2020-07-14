Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санаториев

Желающим отдохнуть в санаториях больше не потребуется справка об отсутствии коронавируса. Минздрав изменил приказ о правилах въезда в соответствующие учреждения, свидетельствуют данные на официальном интернет-портале правовой информации 14 июля.



При заселении туристам необходимо будет предъявить только документ об отсутствии контактов с больными инфекционными заболеваниями за последние две недели. Его нужно получить не позднее, чем за три календарных дня до отъезда.

Роспотребнадзор перестал требовать справку на коронавирус с отдыхающих в санаториях в конце прошлого месяца. Однако у туристов продолжали их спрашивать из-за приказа Миндзрава.