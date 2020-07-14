Оппозиционная шутка: почему рекламную интеграцию Ксении Собчак не оценили в сети

Выпуск со скандальной рекламой «Перекрестка» вышел на ютьюб-канале «Осторожно Собчак». Весь день 14 июля пользователи соцсетей соревновались: кто остроумнее высмеет ролик и кто яростнее осудит.

Фото: кадр из видео/Ксения Собчак/YouTube

Телеведущая решила покреативить и прорекламировала супермаркет в контексте своего недавнего задержания на митинге. По задумке должна была получиться классная шутка, но пользователи эксперимент не оценили – в соцсетях Собчак закидали негативными комментариями. В ответ ведущая назвала всех лишенных чувства юмора «калеками», а в X5 Retail Group подчеркнули, что «сделали выводы на будущее».

Однако обсуждения резонансной рекламы не угасают. Да и само содержание ролика поддается различным интерпретациям. С одной стороны, Собчак поучаствовала в митинге в поддержку Ивана Сафронова, за что попала в автозак и даже оказалась за решеткой, а с другой – использовала все это для рекламы. Вроде против власти пошла, а вроде просто пошутила для очередного «хайпа», да и денег заработала. Подписчики негодуют, а за рекламу по-прежнему никто не извиняется.



Получилось не смешно

Если коротко о том, что было показано в рекламном ролике: Собчак участвует в митинге на Лубянке (кадры от 7 июля), затем ее задерживают полицейские, заталкивают в автозак и привозят в полицию. Сидя за решеткой, – это уже постановочные, а не документальные кадры, – телеведущая заявляет, что ничего не нарушала и называет полицейских «садистами». В итоге она заказывает доставку продуктов через приложение в айфоне, курьер приезжает прямо в участок и отдает еду ведущей. Конец ролика.

Некоторые эксперты считают, что этим видео Собчак задела подписчиков «за живое» и зря пошутила над темой полицейского произвола. Судя по комментариям в Twitter, читатели, действительно, остались не в восторге.

«Родители Кости Котова, которого посадили за несколько пикетов, смеялись до слёз. Вместе с ними хохотали все фигуранты Московского дела и все, кого омон лупил дубинками прошлым летом. Очень смешно. Оборжаться», – говорится в одном из комментариев.

При этом, число таких ответов явно превалирует над количество тех, кому шутка все-таки «зашла». Однако большинство читателей обращают внимание, прежде всего, на неудачную работу телеведущей, нежели на роль «Перекрестка» во всей этой истории.



«Хорошее чувство юмора у вас, Ксения. Покажите свою рекламу родным и близким сидящих ни за что сейчас заключенных, тем кто не так давно вышел после Болотной. В вашу голову даже прийти не может, насколько тюрьма в России - это страшно», – пишет еще один пользователь соцсети.

Однако, по мнению Ксении Собчак, юмор и смех уместны всегда – в том числе, на кладбище, в автозаке и в реанимации. «Терпеть не могу тех, кто медленно соображает, ханжествует и тех, кто лишен чувства юмора, – это калеки. Можно за это меня не любить? Можно, и я разрешаю», – заявляет Ксения Собчак на своей странице в Instagram.

«Фонтанка» попыталась узнать подробности рекламного контракта телеведущей с X5 и выяснить цели, которые она преследовала при публикации такого видео, но коммерческий директор Ксении Собчак от комментариев отказался. Сама телеведущая на запрос в Instagram никак не отреагировала.

В X5 Retail Group сказали, что компания предоставила Собчак описание сервиса, а творческая группа уже предложила и реализовала рекламу в формате и стилистике канала.



«Мы видим полярные мнения после выхода ролика, учитываем негативную реакцию части аудитории. Нам важны все наши клиенты, и мы сделали выводы на будущее при размещении рекламных интеграций», – подчеркнули в пресс-службе компании.

На вопрос, знала ли фирма, в каком виде появится реклама, и планирует ли расторгать контракт с телеведущей, «Фонтанке» не ответили.

НЕимиджевая реклама

Опубликованная Собчак реклама никак не отразится на работе «Перекрестка» – ни в худшую, ни в лучшую сторону, уверены эксперты. Они считают, что основная цель компании – повышение узнаваемости бренда. Однако, зачем такая реклама понадобилась самой ведущей – вопрос непонятный и, скорее, лежит в этической плоскости.

Как отмечает профессор кафедры маркетинга и рекламы РГГУ Владимир Евстафьев, сейчас магазины находят любой возможный повод для рекламы собственных продуктов. И чем больше упоминаний, тем лучше для компании. Однако вопросы вызывает выбор исполнителя рекламной интеграции.

«Собчак точно не является целевой аудиторией «Перекрестка». С одной стороны, посетителям может быть приятно, что такая медийная персона заказывает продукты в том же магазине, что и они. Но, с другой стороны – Собчак и покупатели «Перекрестка» слишком разные по благосостоянию. Если бы взяли Лию Ахеджакову, например, было бы более органично», – уверен эксперт.



Аналогичной позиции придерживается также директор продюсерского центра RichPR Николай Казанцев. По его оценкам, новых покупателей и прямого выхлопа от этой рекламы, скорее всего, не будет. К тому же, люди выбирают магазин, исходя из таких критериев, как близость к дому, цена, ассортимент, престиж и так далее, считает эксперт.

«При этом, реализация рекламного ролика и использование кадров задержания – это то, как позиционирует себя Собчак. Она говорит, что пришла поддержать журналиста, и делает эту рекламу более нативной. Техноблогер, например, искал бы ближайший перекресток по GPS, бьюти блогер рассказал бы про свежую зелень и овощи. Для имиджа Собчак и ее аудитории вполне релевантно именно такое позиционирование», – подчеркивает Николай Казанцев.

Однако политтехнолог Александр Ершов уверен, что хотя «Перекресток» ничего от рекламы не потеряет, личный бренд Ксении Собчак может серьезно пострадать.

«Ее репутация может сильно упасть в глаза тех, кто уважал ее за свободомыслие, за принадлежность к оппозиционному кругу. В глазах этих людей она, конечно, пробила дно. Любые задержания, особенно с элементами силы, воспринимаются без всякой доли иронии или шутки. Люди, которые прошли или боятся пройти через решетку, не склонны шутить на эту тему», – считает Александр Ершов.



Владимир Евстафьев уверен, что участие в протестной акции и использование этих кадров для рекламы, за которую платят деньги, останется на совести у телеведущей.

«Как ни странно, мнения в редакции по этому поводу не разделялись: нам кажется крайне неэтичным участвовать в подобных мероприятиях (митингах) ради рекламы. Мы не понимаем в этом случае ни заказчика, ни исполнителя. Вернее, понимаем, ради чего [денег]. Но считаем, что счастья (ну помимо очевидного хайпа) эта интеграция никому из ее участников не принесёт», – говорится в сообщении профильного Telegram-канала «Беспощадный пиарщик».

По мнению журнала Retail & Loyalty, новый рекламный ролик сети «Перекресток», несмотря на достаточно общую оригинальную идею, вызывает ряд вопросов, причем как маркетингового, так и этического характера.

«Здесь ощущается скорее попытка продемонстрировать лояльность бренда к активностям внесистемной оппозиции, нежели расчет на узнаваемость имени, которая весьма спорна, учитывая целевую аудиторию ролика», – отмечают в издании.



Согласно выводам одного из рекламных аналитиков Retail & Loyalty, клип представляет из себя «некий эклектический опус, который разваливается на несколько частей неуклюже состыкованных сцен в единый ролик. Нет и намека ни на динамику, ни на талант того, кто писал сценарий и снимал этот клип». По его оценкам, заходная часть/подводка провокационна и затянута, продолжается 40 секунд – более 27% всего времени самого клипа, информационная часть также затянута и страдает занудством (порядка 37%), акцентирующая часть не вызывает каких-то положительных эмоций.

«Сам ролик рассчитан на узкий сегмент потребителей рекламы. Кроме того, он исключительно коротко живущий, поэтому не оправдает инвестиций в его производство и демонстрацию», – отмечает эксперт.

Это временно

«Люди после митингов лишались нормальной жизни – их избивали, задерживали и выгоняли из университета. Использование этой повестки может вызывать много негатива. Чтобы шутить и хайпить там, где есть трагедия людей, нужно иметь определенное бесстрашие, – отмечает Яна Харина, основатель коммуникационного сообщества Петербурга, сопредседатель Российской ассоциации по связям с общественностью в Петербурге. – Меня удивил «Перекресток» желанием проехаться по этой теме. Репутацию Ксению Собчак бессмысленно обсуждать – она может позволить себе хайпить на чем угодно. «Перекресток» все же должен думать о том, как попытка привлечь внимание таким образом отразится на репутации и лояльности покупателей».

Яна Харина сетует, что пока в России бренды не отвечают за свои слова и поступки: оскорбляют женщин, геев и расы, но никакую ответственность за это не несут. Точнее, не несли, отмечает эксперт.

«События последних лет демонстрируют, что покупатели стали чувствительны к поведению бренда и свой выбор делают в том числе основываясь на репутации компании. Продукты плюс-минус те же, цены одинаковые – как выбирать? И по ценностям тоже, – задается вопросом Яна Харина. – За рубежом попасть в публичный скандал подобно смерти – у нас пока нет, но в перспективе 3-5 лет репутацией будут обязаны озаботиться все. И тогда бренды десять раз подумают, прежде чем высказываться на чувствительные для обществ темы, потому что их не просто пожурят в фэйсбуке, а будут массово игнорировать товар на полке».

Александра Сидоркина, специально для «Фонтанки.ру»

