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14.07.2020 19:50
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Глава минобороны Германии намерена провести единый европейский анализ угроз со стороны России

Страны ЕС должны провести совместный анализ угроз, исходящих со стороны России. Об этом 14 июля заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, обращаясь к своим коллегам по Европарламенту, пишет Der Spiegel.

Глава оборонного ведомства видит проблему в том, что в настоящее время в странах в Евросоюза существует разное восприятие роли Москвы. С точки зрения внешней политики и политики безопасности, Крамп-Карренбауэр считает эффективным создание так называемого единого «стратегического компаса».

По её мнению, анализ фундаментальной угрозы нужно в идеале закончить к концу 2020 года, а сам «стратегический компас» должен быть готов в 2022 году.

Напомним, Германия серьёзно отнеслась к кибератаке российских хакеров на бундестаг, решение о санкциях будет принимать Совет ЕС.

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Комментарии (1)

lietuva
Ну , мы вашему "единому стратегическому компасу" стрелки-то позагибаем ... В обратную сторону ... И на эмблеме НАТО - тоже .
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