Глава минобороны Германии намерена провести единый европейский анализ угроз со стороны России

Глава оборонного ведомства видит проблему в том, что в настоящее время в странах в Евросоюза существует разное восприятие роли Москвы. С точки зрения внешней политики и политики безопасности, Крамп-Карренбауэр считает эффективным создание так называемого единого «стратегического компаса».

Страны ЕС должны провести совместный анализ угроз, исходящих со стороны России. Об этом 14 июля заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, обращаясь к своим коллегам по Европарламенту, пишет Der Spiegel .

По её мнению, анализ фундаментальной угрозы нужно в идеале закончить к концу 2020 года, а сам «стратегический компас» должен быть готов в 2022 году.

Напомним, Германия серьёзно отнеслась к кибератаке российских хакеров на бундестаг, решение о санкциях будет принимать Совет ЕС.