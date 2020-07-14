Чечня закрывается для туристов. Местный оперштаб опасается вспышки COVID-19

Временный запрет на въезд туристов введён на территории Чечни. Соответствующее решение принял республиканский оперштаб по борьбе с COVID-19.



«Оперативным штабом по противодействию распространению коронавирусной инфекции принято решение о временном запрете въезда на территорию республики гостям и туристам», — написал начальник республиканского УГИБДД Идрис Черхигов на своей странице в Instagram 14 июля.

Он пояснил, что эта мера введена, так как власти региона опасаются, что открытие туристического сезона может спровоцировать вспышку заболеваемости COVID-19.