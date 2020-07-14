Чечня закрывается для туристов. Местный оперштаб опасается вспышки COVID-19
Временный запрет на въезд туристов введён на территории Чечни. Соответствующее решение принял республиканский оперштаб по борьбе с COVID-19.
«Оперативным штабом по противодействию распространению коронавирусной инфекции принято решение о временном запрете въезда на территорию республики гостям и туристам», — написал начальник республиканского УГИБДД Идрис Черхигов на своей странице в Instagram 14 июля.
Он пояснил, что эта мера введена, так как власти региона опасаются, что открытие туристического сезона может спровоцировать вспышку заболеваемости COVID-19.
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Ассалам Алайкум! Оперативным Штабом по противодействию распространения коронавирусной инфекции принято решение о временном запрете въезда на территорию республики гостям и туристам. Данная мера принята для предупреждения распространения вирусной инфекции в регионе и сохранения жизни и здоровья граждан. Открытие курортного сезона для туристов и гостей может спровоцировать вспышку заболеваемости, поэтому мы надеемся на ваше понимание и поддержку. В нашей республике благодаря слаженной и целенаправленной работе Главы Чеченской Республики, Героя России, моего дорогого ДЯДИ Рамзана Ахматовича Кадырова, нам удаётся держать ситуацию под контролем! Значительно минимизировать риски и обеспечивать безопасность наших граждан! Берегите себя и своих близких! Дала т1ахье беркате йойла! #Черхигов #УГИБДД #МВДпоЧР
Согласно информации с сайта «Стопкоронавирус.рф», на сегодняшний день в Чечне выявлено 1851 случай заболевания коронавирусом. По последним данным, выздоровели 1271 житель республики, а скончались 28.