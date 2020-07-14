Роскосмос начал делать ракету-носитель на метане
Предприятия Роскосмоса приступили к созданию ракеты-носителя среднего класса с метановым двигателем, сообщает госкорпорация.
«Разворачиваются работы по новой коммерческой ракете среднего класса с метановым двигателем, которая придет на смену легендарным ракетам семейства «Союз-2», — говорится в сообщении Роскосмоса в «Твиттере» 14 июля.
Одновременно разворачиваются работы по новой коммерческой ракете среднего класса с метановым двигателем, которая придёт на смену легендарным ракетам семейства "Союз-2".— Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) July 14, 2020
В госкорпорации добавили, что по итогам совещания в Воронежском центре ракетного двигателестроения глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поставил задачу завершить разработку ракеты «Ангара А5В» со ступенью на водородной тяге не позднее 2025 года.
«По итогам совещания в Воронеже Дмитрием Рогозиным перед коллективом КБ Химавтоматики поставлена задача форсировать работы по созданию ракетных двигателей нового поколения на водороде и метане. Цель — разработка не позднее 2025 года ракеты повышенного тяжёлого класса «Ангара А5В», — говорится в сообщении.
Космический ракетный комплекс «Ангара» (КРК) предназначен для пусков экологически чистых ракет-носителей различных классов. В семейство входят лёгкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжёлые — «Ангара-А5» (модификация «А5М» — модернизированная), и повышенной грузоподъемности с кислородно-водородным разгонным блоком «Ангара-А5В».