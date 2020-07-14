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14.07.2020 19:35
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Роскосмос начал делать ракету-носитель на метане

Предприятия Роскосмоса приступили к созданию ракеты-носителя среднего класса с метановым двигателем, сообщает госкорпорация.

«Разворачиваются работы по новой коммерческой ракете среднего класса с метановым двигателем, которая придет на смену легендарным ракетам семейства «Союз-2», — говорится в сообщении Роскосмоса в «Твиттере» 14 июля.

В госкорпорации добавили, что по итогам совещания в Воронежском центре ракетного двигателестроения глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поставил задачу завершить разработку ракеты «Ангара А5В» со ступенью на водородной тяге не позднее 2025 года.

«По итогам совещания в Воронеже Дмитрием Рогозиным перед коллективом КБ Химавтоматики поставлена задача форсировать работы по созданию ракетных двигателей нового поколения на водороде и метане. Цель — разработка не позднее 2025 года ракеты повышенного тяжёлого класса «Ангара А5В», — говорится в сообщении.

Космический ракетный комплекс «Ангара» (КРК) предназначен для пусков экологически чистых ракет-носителей различных классов. В семейство входят лёгкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжёлые — «Ангара-А5» (модификация «А5М» — модернизированная), и повышенной грузоподъемности с кислородно-водородным разгонным блоком «Ангара-А5В».

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Комментарии (2)

local_5e4d8cf621bfb
Будут новые яхты,апартаменты на вражеской территории и счёта в офшорах.
Chinalove
Будут новые мультики?
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