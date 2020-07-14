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14.07.2020 19:17
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На заседании МО «Малая Охта» человек в форме полиции попытался увести депутата. Без него у оппозиционной коалиции будет нехватка голосов

В Петербурге 14 июля во время заседания муниципального совета «Малая Охта» мужчина в форме сотрудника полиции предпринял попытку вывести депутата от «Яблока» Артема Голева, он единственный — призывного возраста. Происходящее засняли на видео его коллеги.

Мужчина, представившийся сотрудником полиции, пытается вывести с заседания совета МО «Малая Охта» депутата Артема Голева.

депутат Василий Кунин

На заседании депутатам предстоит проголосовать по проекту решения о сложении полномочий председателя совета Дмитрия Монахова, который ранее подтвердил «Фонтанке», что написал заявление о досрочной отставке. Между тем логично следующий вопрос о назначении нового главы из повестки исключили.

Мужчина в форме полиции появился в зале заседания уже после начала мероприятия и предпринял попытку вывести депутата Артема Голева, которому еще не исполнилось 27 лет. Присутствующие обратили внимания, что у гостя отсутствует нагрудный жетон, кроме того, на просьбу предъявить удостоверение мужчина смог продемонстрировать только некую справку. Народные избранники потребовали от мужчины покинуть заседание, расценив это как помехи работы госоргана.

В случае, если хотя бы один депутат из оппозиционной коалиции в совете не сможет принять участие в голосовании, этому блоку просто не хватит голосов.

Трансляцию заседания ведет паблик «ВКонтакте» «Новая Малая Охта».

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Комментарии (5)

тат2007amg
Лжеполицай справку из дурдома показал? Иначе неправомерное использование.. должны предъявить.
lietuva
Ай да "оппозиция" ! Это что же получается : если из ВСЕГО оппозиционного тесного кружка единомышленников выдернуть одного-единственного злостного уклониста , и отправить его поскрипеть кирзачами , то вся оппозиционная "фракция" скукожится до вообще неприлично-сморщенных размеров , чьими голосами можно смело пренебречь ?
"Деточка , а не кажется ли тебе , что твоё место около параши ?" (с)
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