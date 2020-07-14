В Петербурге 14 июля во время заседания муниципального совета «Малая Охта» мужчина в форме сотрудника полиции предпринял попытку вывести депутата от «Яблока» Артема Голева, он единственный — призывного возраста. Происходящее засняли на видео его коллеги.

На заседании депутатам предстоит проголосовать по проекту решения о сложении полномочий председателя совета Дмитрия Монахова, который ранее подтвердил «Фонтанке», что написал заявление о досрочной отставке. Между тем логично следующий вопрос о назначении нового главы из повестки исключили.

Мужчина в форме полиции появился в зале заседания уже после начала мероприятия и предпринял попытку вывести депутата Артема Голева, которому еще не исполнилось 27 лет. Присутствующие обратили внимания, что у гостя отсутствует нагрудный жетон, кроме того, на просьбу предъявить удостоверение мужчина смог продемонстрировать только некую справку. Народные избранники потребовали от мужчины покинуть заседание, расценив это как помехи работы госоргана.

В случае, если хотя бы один депутат из оппозиционной коалиции в совете не сможет принять участие в голосовании, этому блоку просто не хватит голосов.

Трансляцию заседания ведет паблик «ВКонтакте» «Новая Малая Охта».