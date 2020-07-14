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14.07.2020 19:23
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Два съезда на развязке КАД с Выборгским шоссе закроют на сутки для укладки покрытия

На развязке кольцевой автодороги Петербурга и Выборгского шоссе в рамках реконструкции северного участка КАД утром среды, 15 июля, перекроют съезды №1 и №2. Информация об ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации.

Как сообщает 14 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 8:00 15 июля до 8:00 16 июля будут полностью перекрыты для движения транспорта съезд с Выборгского шоссе на внешнее кольцо КАД и съезд с внешнего кольца на Выборгское шоссе.

Полное перекрытие съездов необходимо для обустройства верхнего слоя дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона. Выполняет работы АО «ВАД».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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