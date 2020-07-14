Губернатор Орлов уволил главврача скорой помощи Благовещенска из-за роста заболеваемости врачей COVID-19

Губернатор Амурской области Василий Орлов уволил главврача скорой помощи Благовещенска из-за роста заболеваемости врачей COVID-19, об этом глава региона сообщил в «Инстаграм» 14 июля.

Проверка учреждения была проведена после жалоб сотрудников на сложные условия работы, не оставляющие «шансов не заболеть COVID-19». После гибели 10 июля кардиолога, который работал на скорой и заразился коронавирусом, его коллега Олег Шульга написал в «Инстаграме», что новые случаи заражения среди медработников — результат несоблюдения санитарных норм.

«Назрело решение о смене главного врача. В ближайшее время минздрав Амурской области озвучит кандидатуры», — сказал он.

«Я обратился к нашему губернатору напрямую о плачевном состоянии на станции, о заболевших сотрудниках, о злоупотреблениях администрации, приведших к гибели нашего доктора, об использовании до дыр СИЗов (средств индивидуальной защиты. — Прим. ред.), об "игноре" главврача наших обращений», — написал Шульга в «Инстаграм».

Губернатор Приамурья отметил, что после выездной проверки работу скорой будет сопровождать главный внештатный эпидемиолог. При этом он заверил, что средства индивидуальной защиты у медиков имеются «в достаточном количестве».