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14.07.2020 18:13
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Просьба предъявить документы обернулась погоней на севере Петербурга. Справиться с эмоциями не смогли приезжие с юга

Эмоциональная реакция южных гостей Северной столицы на просьбу предъявить документы обернулась погоней в Калининском районе Петербурга. Остановить их смогли только четыре выстрела.

Как стало известно «Фонтанке» 14 июля, примерно в 17.20 наряд патрульно-постовой службы обратил внимание на подозрительный Hyundai Solaris, стоящий на пересечении Гражданского проспекта с улицей Ушинского. Рядом с автомобилем находились трое мужчин, судя по всему, прибывших в город откуда-то с юга.

После того, как в адрес гостей Северной столицы прозвучала просьба предъявить документы, они быстро прыгнули в машину и попытались скрыться. Попытки остановить их без применения оружия не увенчались успехом. Пришлось произвести четыре выстрела по колёсам, в результате чего автомобиль совершил вынужденную остановку во дворе на Тимуровской улице.

Всех троих задержали. Предъявить документы всё же придётся, но теперь уже в отделении полиции.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

@Татьяна @
А самое главное,в каком месте гражданский пр. пересекается с ул. Ушинского? Неужели двум параллельным прямым удалось пересечься в плоскости?улицы идут паралельно друг другу...
Kezevo
По дороге все скинули
260652921
Не дописали что была погоня, и солярис южан зацепил две припаркованные тачки, одну вольву с эстонскими номерами, приехал ей в жопу, и чуть дальше во вторую в минивен какой то, на которой и остановился уже... окончательно
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