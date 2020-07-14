Просьба предъявить документы обернулась погоней на севере Петербурга. Справиться с эмоциями не смогли приезжие с юга

Эмоциональная реакция южных гостей Северной столицы на просьбу предъявить документы обернулась погоней в Калининском районе Петербурга. Остановить их смогли только четыре выстрела.

Как стало известно «Фонтанке» 14 июля, примерно в 17.20 наряд патрульно-постовой службы обратил внимание на подозрительный Hyundai Solaris, стоящий на пересечении Гражданского проспекта с улицей Ушинского. Рядом с автомобилем находились трое мужчин, судя по всему, прибывших в город откуда-то с юга.

После того, как в адрес гостей Северной столицы прозвучала просьба предъявить документы, они быстро прыгнули в машину и попытались скрыться. Попытки остановить их без применения оружия не увенчались успехом. Пришлось произвести четыре выстрела по колёсам, в результате чего автомобиль совершил вынужденную остановку во дворе на Тимуровской улице.