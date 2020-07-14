Восемь лет за восемь миллиардов. Бывшего вице-президента «Росгосстраха» Хачатурова приговорили к колонии

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил бывшего вице-президента «Росгосстраха» Сергея Хачатурова к 8 годам колонии общего режима, сообщает 14 июля пресс-служба Генпрокуратуры.

Хачатуров был признан виновным в мошенничестве на общую сумму более 8 миллиардов рублей. В обвинительном приговоре также фигурируют присвоение, пособничество в присвоении и легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Суд установил, что в период с января 2017 года по апрель 2018 года Хачатуров, который занимал должность гендиректора ООО «РГС Активы» и вице-президента ПАО СК «Росгосстрах», совместно с экс-акционером Росгосстрах банка Надеждой Клепальской и другими сообщниками присвоили более 18 тыс. инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Невский», фактическая стоимость которых составила более 2 млрд 290,7 млн рублей, мошенническим путем похитили свыше 15 млн акций ПАО СК «Росгосстрах» на сумму 5 млрд 779 млн рублей, а после легализовали похищенные средства.