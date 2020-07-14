FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +21
70.75р80.09р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
14.07.2020 18:00
2
Печать

Восемь лет за восемь миллиардов. Бывшего вице-президента «Росгосстраха» Хачатурова приговорили к колонии

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил бывшего вице-президента «Росгосстраха» Сергея Хачатурова к 8 годам колонии общего режима, сообщает 14 июля пресс-служба Генпрокуратуры.

Хачатуров был признан виновным в мошенничестве на общую сумму более 8 миллиардов рублей. В обвинительном приговоре также фигурируют присвоение, пособничество в присвоении и легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Суд установил, что в период с января 2017 года по апрель 2018 года Хачатуров, который занимал должность гендиректора ООО «РГС Активы» и вице-президента ПАО СК «Росгосстрах», совместно с экс-акционером Росгосстрах банка Надеждой Клепальской и другими сообщниками присвоили более 18 тыс. инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Невский», фактическая стоимость которых составила более 2 млрд 290,7 млн рублей, мошенническим путем похитили свыше 15 млн акций ПАО СК «Росгосстрах» на сумму 5 млрд 779 млн рублей, а после легализовали похищенные средства.

Клепальская, в свою очередь, получила шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Деяния других сообщников вынесены в отдельное делопроизводство.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

firma
Сидеть не пересидеть, уже нечеловеческие сроки дают. За какую-то резаную бумагу.
Swift_5e4d8a276f5e8
Издание «Проект» опубликовало расследование о миллиардном заработке Кадырова через подставных лиц (с) Эхо.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний