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14.07.2020 17:47
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Российские истребители поднялись на перехват американских самолетов в Арктике

Российские истребители поднялись в воздух для перехвата самолета-разведчика Р-3°С Orion ВВС Норвегии в небе над Баренцевом морем, а также самолетов Р-8А Poseidon, RС-135 и беспилотника MQ-9А Reaper ВВС США над Черным морем, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Отмечается, что 14 июля российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушные цели, которые летели в направлении государственной границы России.

«Для идентификации и перехвата целей в воздух были подняты истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота и Южного военного округа», — сообщили военные.

В результате российские истребители сопроводили самолеты-разведчики и беспилотник на безопасном расстоянии.

«После того, как разведывательные воздушные суда иностранных государств удалились от государственной границы РФ, российские истребители вернулись на аэродромы базирования», — добавили в Национальном центре управления обороной.

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