Море стало ближе. Краснодар поплыл после сильнейшего ливня, а вместе с ним и некоторые жители
Жителям отдалённого от морского побережья Краснодара больше не нужно преодолевать сотню километров, чтобы искупаться. Сильнейший ливень затопил городские тротуары, улицы и дворы, превратив их в реки. Некоторые неунывающие из-за непогоды краснодарцы повернули ситуацию с пользой для себя.
Как сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, за два часа в региональном центре выпало свыше 20 миллиметров осадков. В результате подтопленными оказались 25 низменных участков автодорог и два двора, отчитались представители ведомства. В настоящий момент специалисты занимаются откачкой воды.
По информации краснодарской администрации, больше всего подтоплений в центральной части города. Из-за скопления воды также встало трамвайное движение.
О непогоде в Twitter рассказывают сами жители Краснодара. В соцсети они публикуют видеозаписи, на которых припаркованный легковой транспорт буквально сносит волной от проезжающих мимо них машин, а некоторые горожане устраивают заплывы вдоль подтопленных улиц.
Краснодар сегодня в 13 часов.Район стадиона «Кубань». pic.twitter.com/OrnheJia9z— Анатолий (@Anatolii70) July 14, 2020
Краснодар сегодня. Стадион "Кубань".— Львович (@ussr1959) July 14, 2020
Дайте денег! pic.twitter.com/R711spdnK6