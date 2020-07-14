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14.07.2020 19:00
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Море стало ближе. Краснодар поплыл после сильнейшего ливня, а вместе с ним и некоторые жители

Жителям отдалённого от морского побережья Краснодара больше не нужно преодолевать сотню километров, чтобы искупаться. Сильнейший ливень затопил городские тротуары, улицы и дворы, превратив их в реки. Некоторые неунывающие из-за непогоды краснодарцы повернули ситуацию с пользой для себя.

Фото: Официальный сайт администрации Краснодара
Фото: Официальный сайт администрации Краснодара
Фото: Официальный сайт администрации Краснодара
Фото: Официальный сайт администрации Краснодара

Как сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, за два часа в региональном центре выпало свыше 20 миллиметров осадков. В результате подтопленными оказались 25 низменных участков автодорог и два двора, отчитались представители ведомства. В настоящий момент специалисты занимаются откачкой воды.

По информации краснодарской администрации, больше всего подтоплений в центральной части города. Из-за скопления воды также встало трамвайное движение.

О непогоде в Twitter рассказывают сами жители Краснодара. В соцсети они публикуют видеозаписи, на которых припаркованный легковой транспорт буквально сносит волной от проезжающих мимо них машин, а некоторые горожане устраивают заплывы вдоль подтопленных улиц.

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