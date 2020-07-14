В центре Петербурга с 16 июля и до конца месяца вводятся дополнительные ограничения движения, связанные с Главным военно-морским парадом 2020 года. АО «Первый канал» потеснит водителей, чтобы подготовить и провести его телевизионную трансляцию.



Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, движение транспорта будет прекращено: