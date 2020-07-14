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14.07.2020 17:17
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Адмиралтейскую набережную перекроют, а Университетскую ограничат для подготовки к трансляции военно-морского парада

В центре Петербурга с 16 июля и до конца месяца вводятся дополнительные ограничения движения, связанные с Главным военно-морским парадом 2020 года. АО «Первый канал» потеснит водителей, чтобы подготовить и провести его телевизионную трансляцию.

Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, движение транспорта будет прекращено:

  • с 1:20 16 июля до 21:00 30 июля — по Адмиралтейской набережной;
  • с 17:00 16 июля до 9:00 30 июля — по Адмиралтейскому проезду;
  • с 22:00 19 июля до 24:00 27 июля — по крайней правой полосе Университетской набережной напротив дома 5, Галерной улице и крайней левой полосе Таможенного переулка в направлении к Университетской набережной.

О других ограничениях движения из-за подготовки и проведения военно-морского парада читайте здесь.

Фото: СПб ГКУ «ДОДД»
Фото: СПб ГКУ «ДОДД»
Фото: СПб ГКУ «ДОДД»
Фото: СПб ГКУ «ДОДД»
Фото: СПб ГКУ «ДОДД»
Фото: СПб ГКУ «ДОДД»

Военно-морской парад состоится 26 июля. В нем примут участие 46 кораблей, катеров и подводных лодок, более четырёх тысяч военнослужащих, а также 42 воздушных судна.

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Комментарии (2)

Vahmistroff
Ну сколько же можно, дайте нормально жить и работать! Опять парад! Опять пробки! Опять неудобства жителям города!
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