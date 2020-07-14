FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +21
70.75р80.09р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
14.07.2020 16:51
0
Печать

Судебные приставы ждут тебя. ГУ ФССП по Петербургу объявило о возобновлении личного приёма горожан

Судебные приставы объявили о возобновлении личного приёма горожан. Об этом «Фонтанке» сообщили в Главном управлении ФССП России по Петербургу 14 июля.

Попасть на приём можно только по предварительной записи, но разными способами. Во-первых, с помощью сервиса «Запись на приём», размещенного на главной странице официального сайта ведомства. Для этого также необходима регистрация на Едином портале государственных услуг.

Во-вторых, направив личное обращение на факс или электронную почту непосредственно в структурное подразделение ГУ ФССП России по Петербургу или позвонив в отдел по работе с обращениями граждан по телефону 8 (812) 318–20–53.

Представители судебных приставов подчеркнули, что при себе посетители должны иметь маски и перчатки.

Помимо этого, они напомнили, что проверить актуальную информацию о наличии исполнительного производства можно самостоятельно, воспользовавшись электронным сервисом «Банк данных исполнительных производств». С его помощью также можно оплатить задолженность.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний