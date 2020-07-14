Судебные приставы ждут тебя. ГУ ФССП по Петербургу объявило о возобновлении личного приёма горожан

Судебные приставы объявили о возобновлении личного приёма горожан. Об этом «Фонтанке» сообщили в Главном управлении ФССП России по Петербургу 14 июля.

Попасть на приём можно только по предварительной записи, но разными способами. Во-первых, с помощью сервиса «Запись на приём», размещенного на главной странице официального сайта ведомства. Для этого также необходима регистрация на Едином портале государственных услуг.

Во-вторых, направив личное обращение на факс или электронную почту непосредственно в структурное подразделение ГУ ФССП России по Петербургу или позвонив в отдел по работе с обращениями граждан по телефону 8 (812) 318–20–53.