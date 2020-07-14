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14.07.2020 16:57
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Мусоровоз перевернулся на выезде из Кронштадта, перекрыв проезд к дамбе

Выезд из Кронштадта в Петербург оказался полностью перекрыт из-за ДТП с грузовиком. На месте работают пожарные, прибыл эвакуатор.

Как сообщает Дирекция КЗС Петербурга в своем инстаграме, ДТП произошло 14 июля около 15:15 на выезде из Кронштадта в сторону Петербурга. В результате съезд оказался полностью заблокирован. Как уточнили в пресс-службе Дирекции, на 16:30 дорога все еще перегорожена, на место пригнали эвакуатор.

В группе «Подслушано в Кронштадте» уточняют, что на съезде опрокинулся мусоровоз. Информация о пострадавших уточняется.

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