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14.07.2020 16:40
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«Ливерпуль» не спешит продавать «Зениту» защитника Ловрена. Главному тренеру англичан нужен этот футболист

Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном переходе защитника Деяна Ловрена в петербургский «Зенит». Как сообщает The Athletic во вторник, 14 июля, наставник английской команды полностью доволен игрой 31-летнего футболиста.

— Деян получил пару неприятных травм, но если говорить в целом, то он проводил за «Ливерпуль» невероятные матчи, — заявил Клопп. — Ловрен — важная часть нашей команды. У нас в составе есть четыре центральных защитника, и все они нам нужны. Деян — надежный футболист, мне больше нечего сказать. Ловрен — футболист «Ливерпуля», он нужен команде.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов подписать контракт с защитником сборной Хорватии и «Ливерпуля» Деяном Ловреном по системе «2+1» с годовой зарплатой в 2,5 млн евро.

В сезоне-2019/20 Ловрен провел за «Ливерпуль» 15 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хорвата в 16 миллионов евро.

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Комментарии (1)

медведь Дмитрий
Ну за 16 его брать точно не стоит . Мега привозила .
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