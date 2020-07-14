За платные командировки майор из Петербурга на 8 лет отправится в колонию. Ему давали взятки, чтобы попасть на войну в Сирию

По пяти эпизодам взяточничества военный суд в Петербурге 14 июля приговорил майора Николая Заикина к восьми годам колонии. Он отвечал за отбор кандидатов для командировок в Сирию, военнослужащие были готовы платить за возможность получить солидные прибавки.

Начальник автомобильной службы дислоцированной в Петербурге войсковой части 03216 Николай Заикин вместе с уже отбывающим срок старшим офицером Антоном Даниловским предлагали командировочные места офицерам весной — осенью 2018 года. Получили от пятерых в общей сложности 340 тысяч, Заикин, как установил суд, получал чуть большую часть от выплат. Командировка, за которую платят минимум по 150 тысяч в месяц, обходилась защитникам родины по 50–60 тысяч. После задержания обоих силами ФСБ Даниловский был разговорчив, во всем сознался и дал показания на коллегу, чем и заслужил два года колонии, организатором схемы назвали Заикина. Отметим, от обоих требовалось выбирать из личного состава подходящих кандидатов, все, кому они предлагали услуги, попали куда хотели.