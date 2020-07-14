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14.07.2020 16:29
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За платные командировки майор из Петербурга на 8 лет отправится в колонию. Ему давали взятки, чтобы попасть на войну в Сирию

По пяти эпизодам взяточничества военный суд в Петербурге 14 июля приговорил майора Николая Заикина к восьми годам колонии. Он отвечал за отбор кандидатов для командировок в Сирию, военнослужащие были готовы платить за возможность получить солидные прибавки.

Начальник автомобильной службы дислоцированной в Петербурге войсковой части 03216 Николай Заикин вместе с уже отбывающим срок старшим офицером Антоном Даниловским предлагали командировочные места офицерам весной — осенью 2018 года. Получили от пятерых в общей сложности 340 тысяч, Заикин, как установил суд, получал чуть большую часть от выплат. Командировка, за которую платят минимум по 150 тысяч в месяц, обходилась защитникам родины по 50–60 тысяч. После задержания обоих силами ФСБ Даниловский был разговорчив, во всем сознался и дал показания на коллегу, чем и заслужил два года колонии, организатором схемы назвали Заикина. Отметим, от обоих требовалось выбирать из личного состава подходящих кандидатов, все, кому они предлагали услуги, попали куда хотели.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов, майор не признавал вину до последнего. После того как он попал на коронавирусный карантин и рассмотрение дела несколько раз откладывали, Заикин пересмотрел свои взгляды и в последнем слове сознался. Суд назначил наказание в виде восьми лет колонии строгого режима, лишил его воинского звания и на три года запретил службу.

Как писал «Коммерсантъ», в отношении взяткодателей также были возбуждены дела, но наказания они избежали за активное сотрудничество со следствием, положительные характеристики и некриминальное прошлое.

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Комментарии (13)

Марина Максакова
Что за время? На войну и то за взятку. Никуда без.
SanNik
Офигительные новости.
Людям, готовым сражаться в Сирии хрен знает зачем и с какой пользой для России - из бюджета России граждане платят 150 тыс. рублей в месяц.
А пенсионерам, всю жизнь отдавшим на благо страны - хватает только на 15-20 тысяч рублей в месяц.
Это государство точно работает на благо граждан России?
Или сами сдохнем с голоду, но несчастным сирийцам поможем, чем сможем?
Может эти деньги пустить на более полезные для россиян цели, чем война в какой то далекой никому в России не нужной стране?
Путина - в президенты Сирии.
А России нужен новый президент - который будет заботиться о россиянах.
Шилишпер
Всё, что нужно знать о современной героической рассиянской армии...
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