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14.07.2020 16:24
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Приморский край продлил ограничения по коронавирусу

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал постановление о продлении до 31 июля ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил сайт правительства региона 14 июля.

«Предусматривается, что на территории Приморья до 31 июля приостановлено обслуживание граждан в заведениях общепита, за исключением обслуживания на вынос и на открытом воздухе, деятельность ряда объектов розничной торговли и бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях», — говорится в сообщении.

Кроме того, гражданам из повышенной группы риска необходимо соблюдать режим самоизоляции до 29 июля включительно.

В то же время разрешена торговля непродовольственными товарами в залах площадью до 800 квадратных метров включительно. Возобновляется работа сельскохозяйственных ярмарок.

Общее число заболевших COVID-19 приморцев с начала эпидемии составляет 5174 человека.

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