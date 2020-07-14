Приморский край продлил ограничения по коронавирусу
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал постановление о продлении до 31 июля ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил сайт правительства региона 14 июля.
«Предусматривается, что на территории Приморья до 31 июля приостановлено обслуживание граждан в заведениях общепита, за исключением обслуживания на вынос и на открытом воздухе, деятельность ряда объектов розничной торговли и бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях», — говорится в сообщении.
Кроме того, гражданам из повышенной группы риска необходимо соблюдать режим самоизоляции до 29 июля включительно.
В то же время разрешена торговля непродовольственными товарами в залах площадью до 800 квадратных метров включительно. Возобновляется работа сельскохозяйственных ярмарок.
Общее число заболевших COVID-19 приморцев с начала эпидемии составляет 5174 человека.