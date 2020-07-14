Сальса, которой стало тесно на стрелке Васильевского острова, переехала на прогулочную зону набережной реки Карповки. Уже не первый вечер здесь собираются любители жарких танцев и зрители. Такие собрания, как и прочие публичные мероприятия, запрещены правительством Петербурга. Именно поэтому читателей «Фонтанки» удивило и даже в некоторой степени возмутило приглашение на танцы от лица чиновников, опубликованное 14 июля в паблике «Администрация Петроградского района».



Сначала пост выглядел так — дата, время, место и видео с уже прошедшего мероприятия.