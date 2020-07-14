Танцы и любовь вопреки коронавирусу. Чиновники из Петроградского района пригласили петербуржцев на сальсу
Сальса, которой стало тесно на стрелке Васильевского острова, переехала на прогулочную зону набережной реки Карповки. Уже не первый вечер здесь собираются любители жарких танцев и зрители. Такие собрания, как и прочие публичные мероприятия, запрещены правительством Петербурга. Именно поэтому читателей «Фонтанки» удивило и даже в некоторой степени возмутило приглашение на танцы от лица чиновников, опубликованное 14 июля в паблике «Администрация Петроградского района».
Сначала пост выглядел так — дата, время, место и видео с уже прошедшего мероприятия.
«Фонтанка» позвонила в пресс-службу администрации. И задала резонный вопрос: почему публичное мероприятие, которое не приветствует Роспотребнадзор, появилось в официальном паблике?
«Лето продолжается. Летние вечера на Карповке чудесны. Иногда вечером здесь собираются любители потанцевать. Улица, свежий воздух, танцы, любовь, отличное настроение — настоящая защита от негативных эмоций и болезней. Отметим, что постепенно коронавирусных ограничений становится меньше, но, тем не менее, мы напоминаем жителям о том, что не следует забывать о правилах гигиены и средствах индивидуальной защиты, меры безопасности нужно соблюдать», — отметили в администрации, а после звонка «Фонтанки» и в пост добавили важное дополнение про перчатки, маски и осторожность.
Суточная смертность от коронавируса снова пошла в рост, судя по данным, опубликованным во вторник. За последние 24 часа в городе подтвердилась 31 смерть пациентов с подтверждённым COVID-19.