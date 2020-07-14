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14.07.2020 15:55
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В Иране казнили американского шпиона. Он работал в министерстве обороны страны

В Иране за шпионаж и сотрудничество с Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) казнили экс-сотрудника министерства обороны Резу Асгари, сообщает 14 июля агентство Tasnim.

«На прошлой неделе вынесен приговор в отношении сотрудника министерства обороны в отставке. Он вышел на пенсию в 1995 году, а затем стал работать на ЦРУ и продал часть разведывательных данных о наших ракетах. Он был арестован и предан суду, приговорен к смертной казни и казнен на прошлой неделе. Это был Реза Асгари», — сообщил агентству представитель судебной власти Ирана Голам Хосейн Эсмаили.

Он добавил, что кроме Асгари к смертной казни приговорили еще одного гражданина Ирана, сотрудничавшего с ЦРУ, — Махмуда Мусави-Маджда. По данным следствия, он передавал сведения о местонахождении генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, убитого американским ракетным ударом в Багдаде в начале января.

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Комментарии (1)

260928241
Ну вот, а у нас тут плач по "ямам" Сафронова .
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