В Иране казнили американского шпиона. Он работал в министерстве обороны страны
В Иране за шпионаж и сотрудничество с Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) казнили экс-сотрудника министерства обороны Резу Асгари, сообщает 14 июля агентство Tasnim.
A retired employee of #Iran’s Defense Ministry has been hanged for providing #US Central Intelligence Agency (CIA) with information on Iranian missiles, Judiciary’s spokesman saidhttps://t.co/ErXlr44W5M pic.twitter.com/KmywWfSipy— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) July 14, 2020
«На прошлой неделе вынесен приговор в отношении сотрудника министерства обороны в отставке. Он вышел на пенсию в 1995 году, а затем стал работать на ЦРУ и продал часть разведывательных данных о наших ракетах. Он был арестован и предан суду, приговорен к смертной казни и казнен на прошлой неделе. Это был Реза Асгари», — сообщил агентству представитель судебной власти Ирана Голам Хосейн Эсмаили.
Он добавил, что кроме Асгари к смертной казни приговорили еще одного гражданина Ирана, сотрудничавшего с ЦРУ, — Махмуда Мусави-Маджда. По данным следствия, он передавал сведения о местонахождении генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, убитого американским ракетным ударом в Багдаде в начале января.