Публикуется на правах рекламы
Отделка мест общего пользования — визитная карточка девелопера
Времена, когда потенциального покупателя квартиры интересовали только планировки и внутреннее убранство конкретной жилплощади, остались в прошлом.
Если театр начинается с вешалки, то новостройка — с парадной. Сегодня покупатель хочет, чтобы комфорт ощущался уже на входе в жилой комплекс. Времена однотипных «советских» отделок мест общего пользования уже канули в лету, и теперь в новых домах уже не встретишь подобных картин. Но в памяти еще сохранились парадные, где нижнюю часть стены, до плеча взрослого человека, покрывали краской, а верхнюю, до потолка — побелкой.
Сине-зеленое прошлое
Краска выполняла защитную функцию, уберегая стены коридоров и лестниц от грязи, плесени и незначительных физических воздействий, делая ремонт более долговечным. К тому же окрашенные стены в случае контакта с одеждой не оставляли следов, чего не скажешь о побелке. Поэтому побелка присутствовала на безопасной для одежды высоте, немного осветляя помещение и делая его более эстетичным.
Но вернемся к краске. В советское время были два популярных цвета, которые большинство жителей СССР назовут без труда. Это зеленый и синий. Популярность колора, встречающегося в отделке мест общего пользования каждого второго дома, объясняется просто. Зеленая краска всегда была в избытке, потому что использовалась для камуфлирования военной техники и окрашивания пассажирских вагонов на железной дороге.
С синим цветом похожая история. Его применяли на автомобильных заводах — красили кабины грузовиков ЗИЛ и ГАЗ. Денег на эти отрасли не жалели, выпуская краску в огромном количестве, поэтому оба оттенка всегда были в доступе. Помимо доступности, эти пигменты — самые концентрированные, поэтому краска на их основе была более дешевой, при этом расходовалась она гораздо меньше остальных.
Акцент на МОП
В двухтысячные годы требования покупателей, а вслед за ними и предложение на рынке, поменялись очень стремительно. Каких-то лет 10 назад застройщик мог потратить на отделку холлов, лестничных клеток и входных групп около 3 тыс. руб. в расчете на квадратный метр и быть уверенным, что проект будет вполне успешно продаваться, но сегодня он вынужден расходовать на эти цели в два, а то и в три раза больше. Не говоря уже о дизайнерских проектах МОП жилья более высокого класса. Ведь от того, насколько места общего пользования будут комфортные и красивые, зависит качество жизни и настроение людей, живущих в доме.
Сегодня можно констатировать, что отделка МОП стала визитной карточкой новых жилых комплексов не только высокого ценового сегмента, где холлы украшены мрамором и дорогим декором, но и комфорт- и даже эконом-класса. МОП и входные группы в проектах компании «Строительный трест», занимая до 20% от общей площади объекта, разрабатываются индивидуально для каждого дома, и зависят как от класса объекта, так и от его архитектурных особенностей.
Тем не менее, существуют параметры, являющиеся своего рода константами, которые можно увидеть в каждом проекте «Строительного треста». Это безбарьерные входные группы, когда вход в парадную создается с уровня земли, без ступенек. Это безопасность входных групп, когда парадная максимально наполнена светом, имеет панорамное остекление и камеры видеонаблюдения. Это места для хранения колясок и велосипедов.
Комфорт в деталях
При отделке МОП в домах «Строительного треста» используются высококачественные строительные и отделочные материалы, невзирая на класс строящегося жилого комплекса. Даже в проектах комфорт-класса всегда используется декоративная штукатурка, керамическая плитка, искусственный или натуральный камень, оригинальная подсветка и прочие элементы декора.
Например, при отделке мест общего пользования в жилом комплексе «Капитал» в Кудрово на полу и стенах использовуется керамогранит, в некоторых лотах установлены прозрачные почтовые ящики, а высота потолков достигает 4 метров — все это создает ощущение комфорта и безопасности.
В жилом квартале комфорт-класса NEWПИТЕР, который возводится в пос. Новоселье, отделка мест общего пользования осуществляется в ярких, позитивных тонах. На стенах — декоративная штукатурка и краска. На полу — керамогранитные плиты. Во всех подъездах предусмотрены подвесные потолки.
В проектах бизнес-класса проработка дизайн-проекта и выбор отделочных материалов идут на более высоком уровне. Например, при отделке просторных холлов жилого комплекса «Сосновка» использовался как керамогранит, так и натуральное дерево. Входные двери имеют большую площадь остекления, что вкупе с высокими потолками создает ощущение пространства, полного воздуха и света.
Отдельно стоит отметить интерьеры клубного дома «Адмирал Ушаков», разработанные по индивидуальному дизайн-проекту и выполненные в стиле ар-деко. В убранстве холлов сочетаются как классические, так и современные детали: декоративные панно и жидкокристаллические экраны, полы из светлого сланца и золотистые светильники из металла, создающие мягкое и теплое сияние. В каждой из трех секций дома создана комфортная зона ожидания для гостей.
Как мы видим, качественная отделка мест общего пользования — это уже не бонус для покупателя от застройщика, а вполне естественная потребность. Создавать красивые, уютные и функциональные нежилые пространства стало нормой. И вряд ли кто-то из покупателей сейчас скучает по узким зеленым коридорам.
Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
ЖК «Сосновка» — застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/
ЖК «Адмирал Ушаков» — застройщик ООО «СПб.Элмонт», дом сдан, с документацией можно ознакомиться на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/
ЖК «NEWПИТЕР» — застройщик ООО «СТ-Новоселье», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/
ЖК «NEWПИТЕР» (7 лот) — застройщик ООО «ИК«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/
ЖК «Капитал» — застройщик ЗАО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/