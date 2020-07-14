Отделка мест общего пользования — визитная карточка девелопера

Если театр начинается с вешалки, то новостройка — с парадной. Сегодня покупатель хочет, чтобы комфорт ощущался уже на входе в жилой комплекс. Времена однотипных «советских» отделок мест общего пользования уже канули в лету, и теперь в новых домах уже не встретишь подобных картин. Но в памяти еще сохранились парадные, где нижнюю часть стены, до плеча взрослого человека, покрывали краской, а верхнюю, до потолка — побелкой.



Сине-зеленое прошлое



Краска выполняла защитную функцию, уберегая стены коридоров и лестниц от грязи, плесени и незначительных физических воздействий, делая ремонт более долговечным. К тому же окрашенные стены в случае контакта с одеждой не оставляли следов, чего не скажешь о побелке. Поэтому побелка присутствовала на безопасной для одежды высоте, немного осветляя помещение и делая его более эстетичным.



Но вернемся к краске. В советское время были два популярных цвета, которые большинство жителей СССР назовут без труда. Это зеленый и синий. Популярность колора, встречающегося в отделке мест общего пользования каждого второго дома, объясняется просто. Зеленая краска всегда была в избытке, потому что использовалась для камуфлирования военной техники и окрашивания пассажирских вагонов на железной дороге.



С синим цветом похожая история. Его применяли на автомобильных заводах — красили кабины грузовиков ЗИЛ и ГАЗ. Денег на эти отрасли не жалели, выпуская краску в огромном количестве, поэтому оба оттенка всегда были в доступе. Помимо доступности, эти пигменты — самые концентрированные, поэтому краска на их основе была более дешевой, при этом расходовалась она гораздо меньше остальных.



Акцент на МОП



В двухтысячные годы требования покупателей, а вслед за ними и предложение на рынке, поменялись очень стремительно. Каких-то лет 10 назад застройщик мог потратить на отделку холлов, лестничных клеток и входных групп около 3 тыс. руб. в расчете на квадратный метр и быть уверенным, что проект будет вполне успешно продаваться, но сегодня он вынужден расходовать на эти цели в два, а то и в три раза больше. Не говоря уже о дизайнерских проектах МОП жилья более высокого класса. Ведь от того, насколько места общего пользования будут комфортные и красивые, зависит качество жизни и настроение людей, живущих в доме.



Сегодня можно констатировать, что отделка МОП стала визитной карточкой новых жилых комплексов не только высокого ценового сегмента, где холлы украшены мрамором и дорогим декором, но и комфорт- и даже эконом-класса. МОП и входные группы в проектах компании «Строительный трест», занимая до 20% от общей площади объекта, разрабатываются индивидуально для каждого дома, и зависят как от класса объекта, так и от его архитектурных особенностей.



Тем не менее, существуют параметры, являющиеся своего рода константами, которые можно увидеть в каждом проекте «Строительного треста». Это безбарьерные входные группы, когда вход в парадную создается с уровня земли, без ступенек. Это безопасность входных групп, когда парадная максимально наполнена светом, имеет панорамное остекление и камеры видеонаблюдения. Это места для хранения колясок и велосипедов.

