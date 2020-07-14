FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +21
70.75р80.09р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
14.07.2020 15:35
4
Печать

«Никто не может дать гарантий, что не будет второй, третьей волны». Медведев и Макрон предупредили о возможности новой вспышки коронавируса

Зампредседателя Совбеза РФ и президент Франции допустили ухудшение ситуации с COVID-19.

«Никто, к сожалению, не может дать гарантий, что не будет ухудшений, не будет второй, третьей волны, что эффективными окажутся те лекарственные препараты, которые сейчас готовятся», - цитирует 14 июля заявление зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева РИА «Новости».

По его словам, коронавирус никуда не ушел. Медведев призвал к совместной работе, которая поможет побороть пандемию.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также допускает ухудшение ситуации с коронавирусом. «Мы будем готовы в случае второй волны эпидемии», - заверил 14 июля французский лидер в телевизионном интервью для France 24 и France Inter. По его мнению, в мире наблюдаются «признаки возвращения» пандемии. Президент Франции подчеркнул, что французы многому научились за время коронавируса, поэтому у республики есть необходимый запас средств защиты, а также инструкции на случай второй волны.

С начала пандемии в России выявили уже 739 947 заболевших COVID-19, тогда как во Франции их насчитали 172 тысячи.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

dedmoroz_5e4d8827384c2
гномы всех стран объединяйтесь ..... вошли во вкус, понравилось)))
262158461
🍔 🐷Набрали лишний веc на самоизоляции? Избавиться до 15кг жира можно БEЗ диeт и физическиx нагpyзoк! ➜ https://is.gd/goodves
261254291
Судя по тому что в метро 70% без масок , коронавирус позорно бежал из Петербурга! Ведь народ всегда прав!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний