«Никто не может дать гарантий, что не будет второй, третьей волны». Медведев и Макрон предупредили о возможности новой вспышки коронавируса

Зампредседателя Совбеза РФ и президент Франции допустили ухудшение ситуации с COVID-19.



«Никто, к сожалению, не может дать гарантий, что не будет ухудшений, не будет второй, третьей волны, что эффективными окажутся те лекарственные препараты, которые сейчас готовятся», - цитирует 14 июля заявление зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева РИА «Новости».

По его словам, коронавирус никуда не ушел. Медведев призвал к совместной работе, которая поможет побороть пандемию.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также допускает ухудшение ситуации с коронавирусом. «Мы будем готовы в случае второй волны эпидемии», - заверил 14 июля французский лидер в телевизионном интервью для France 24 и France Inter. По его мнению, в мире наблюдаются «признаки возвращения» пандемии. Президент Франции подчеркнул, что французы многому научились за время коронавируса, поэтому у республики есть необходимый запас средств защиты, а также инструкции на случай второй волны.