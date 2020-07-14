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14.07.2020 15:24
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Опубликованы первые результаты ЕГЭ. Стобалльников стало больше

Переход школ на дистанционное обучение не сказался отрицательно на подготовке выпускников к ЕГЭ. Предварительные результаты экзаменов по географии и литературе показали рост среднего балла. Об этом на пресс-конференции заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев 14 июля.

По сравнению с прошлым годом средний балл по географии и литературе вырос на 2,9 балла, по информатике остался на прежнем уровне и составил 61,19 балла. На 100 баллов ЕГЭ по географии сдали 107 человек, по литературе — 1154, по информатике — 533. В целом количество работ, написанных на максимальную оценку, увеличилось, а доля выпускников, не сдавших экзамены, сократилась.

Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ в России перенесли на месяц, экзамен проводили с соблюдением санитарных правил.

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