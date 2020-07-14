Опубликованы первые результаты ЕГЭ. Стобалльников стало больше

Переход школ на дистанционное обучение не сказался отрицательно на подготовке выпускников к ЕГЭ. Предварительные результаты экзаменов по географии и литературе показали рост среднего балла. Об этом на пресс-конференции заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев 14 июля.



По сравнению с прошлым годом средний балл по географии и литературе вырос на 2,9 балла, по информатике остался на прежнем уровне и составил 61,19 балла. На 100 баллов ЕГЭ по географии сдали 107 человек, по литературе — 1154, по информатике — 533. В целом количество работ, написанных на максимальную оценку, увеличилось, а доля выпускников, не сдавших экзамены, сократилась.