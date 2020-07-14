Госдума одобрила поправки о порядке приостановления деятельности НКО, угрожающих интересам России

Депутаты Государственной думы поддержали в первом чтении поправки в Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» об уточнении процедуры приостановления деятельности некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности на территории РФ. Их автором стал член комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.



Законопроектом предлагается уточнить процедуру приостановления Минюстом России деятельности некоммерческих организаций, которые участвуют в политической деятельности, осуществляемой на территории РФ, и получают денежные средства или иное имущество от граждан или организаций США или реализуют на территории РФ проекты, программы либо осуществляют иную деятельность в ущерб России, сказано в документе.