Госдума одобрила поправки о порядке приостановления деятельности НКО, угрожающих интересам России
Депутаты Государственной думы поддержали в первом чтении поправки в Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» об уточнении процедуры приостановления деятельности некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности на территории РФ. Их автором стал член комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.
Законопроектом предлагается уточнить процедуру приостановления Минюстом России деятельности некоммерческих организаций, которые участвуют в политической деятельности, осуществляемой на территории РФ, и получают денежные средства или иное имущество от граждан или организаций США или реализуют на территории РФ проекты, программы либо осуществляют иную деятельность в ущерб России, сказано в документе.
Действующий закон предусматривает возможность приостановления деятельности НКО, но механизм такого приостановления отсутствует.
В соответствии с принятыми в первом чтении поправками, деятельность таких НКО может быть приостановлена по результатам федерального государственного контроля или на основании сведений, полученных от федеральных органов исполнительной власти и органов прокуратуры.
Министерство юстиции должно будет предупредить НКО о приостановлении ее деятельности в течение трех дней после принятия решения.