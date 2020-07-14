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14.07.2020 15:19
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Госдума одобрила поправки о порядке приостановления деятельности НКО, угрожающих интересам России

Депутаты Государственной думы поддержали в первом чтении поправки в Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» об уточнении процедуры приостановления деятельности некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности на территории РФ. Их автором стал член комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Законопроектом предлагается уточнить процедуру приостановления Минюстом России деятельности некоммерческих организаций, которые участвуют в политической деятельности, осуществляемой на территории РФ, и получают денежные средства или иное имущество от граждан или организаций США или реализуют на территории РФ проекты, программы либо осуществляют иную деятельность в ущерб России, сказано в документе.

Действующий закон предусматривает возможность приостановления деятельности НКО, но механизм такого приостановления отсутствует.

В соответствии с принятыми в первом чтении поправками, деятельность таких НКО может быть приостановлена по результатам федерального государственного контроля или на основании сведений, полученных от федеральных органов исполнительной власти и органов прокуратуры.

Министерство юстиции должно будет предупредить НКО о приостановлении ее деятельности в течение трех дней после принятия решения.

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