Курьезное ДТП с участием автомобиля и самоката на севере Петербурга попало на камеру видеонаблюдения. Как правило, в таких случаях самокатчики попадают под колеса машин, тут же все произошло наоборот.



Само ДТП произошло в воскресенье, 12 июля, в 14:10 на выезде с парковки торгово-развлекательного центра «Европолис» на Полюстровском проспекте, 84. На записи, попавшей в распоряжение «Фонтанки» 14 июля, видно, как водитель белого кроссовера, пропустив парня на самокате, выезжает с парковки на Полюстровский, и в этот момент ему в правый бок врезаются двое молодых людей, передвигавшиеся на одном самокате.