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14.07.2020 15:45
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Двое парней на самокате «сбили» автомобиль, выезжавший с парковки ТЦ на Полюстровском

Курьезное ДТП с участием автомобиля и самоката на севере Петербурга попало на камеру видеонаблюдения. Как правило, в таких случаях самокатчики попадают под колеса машин, тут же все произошло наоборот.

Само ДТП произошло в воскресенье, 12 июля, в 14:10 на выезде с парковки торгово-развлекательного центра «Европолис» на Полюстровском проспекте, 84. На записи, попавшей в распоряжение «Фонтанки» 14 июля, видно, как водитель белого кроссовера, пропустив парня на самокате, выезжает с парковки на Полюстровский, и в этот момент ему в правый бок врезаются двое молодых людей, передвигавшиеся на одном самокате.

Парни попытались остановиться, но ехали слишком быстро и не сумели этого сделать. От удара обоих отбросило назад: один упал на асфальт, и, похоже, несерьезно, но пострадал, а второй — на газон. Водитель автомобиля вышел и после короткого разговора вернулся в машину, чтобы отъехать в сторону. Вероятно, участники ДТП договорились разобраться в ситуации, не мешая другим выезжать с парковки.

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Комментарии (25)

Alex000
Ну или как правильно замечали - не запрещать, а просто класть выступы ("лежачих успокоителей") на тротуарах. Правда колясочникам (людям с ограниченной подвижностью, и другим колясочникам) тоже придётся тяжеловато, но если часто не класть, то терпимо.
Obseerv
Ага, и стоячих - рядом! Вообще "достали" уже все эти "недоводители" на неуправляемых колёсных средствах! Идиотизм заключается в том, что велосипедист - участник дорожного движения, а всякие на роликах, гироскутерах и самокатах - пешеходы! И очень небезопасные пешеходы - у них и сотрясения-то редко бывают...
Peshekhod
Самокатист в силу прямого указания пункта 1.2 ПДД является не водителем самоката, а пешеходом. Т.о. обязан был пересекать п/ч по НПП, который виден на фото, повинуясь при этом п.4.5 ПДД. Жестоко покарать самокатистов!
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