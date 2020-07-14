Двое парней на самокате «сбили» автомобиль, выезжавший с парковки ТЦ на Полюстровском
Курьезное ДТП с участием автомобиля и самоката на севере Петербурга попало на камеру видеонаблюдения. Как правило, в таких случаях самокатчики попадают под колеса машин, тут же все произошло наоборот.
Само ДТП произошло в воскресенье, 12 июля, в 14:10 на выезде с парковки торгово-развлекательного центра «Европолис» на Полюстровском проспекте, 84. На записи, попавшей в распоряжение «Фонтанки» 14 июля, видно, как водитель белого кроссовера, пропустив парня на самокате, выезжает с парковки на Полюстровский, и в этот момент ему в правый бок врезаются двое молодых людей, передвигавшиеся на одном самокате.
Парни попытались остановиться, но ехали слишком быстро и не сумели этого сделать. От удара обоих отбросило назад: один упал на асфальт, и, похоже, несерьезно, но пострадал, а второй — на газон. Водитель автомобиля вышел и после короткого разговора вернулся в машину, чтобы отъехать в сторону. Вероятно, участники ДТП договорились разобраться в ситуации, не мешая другим выезжать с парковки.