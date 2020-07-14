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14.07.2020 14:57
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Метро идет на перехват. У 7 станций построят парковки для велосипедов

7 перехватывающих велопарковок должны появиться до конца года у станций метро Московского района. Обещают, что велосипеды уберегут от дождя.

Как сообщает Смольный 14 июля, две парковки появятся у станции «Московская», по одной — у станций «Московские ворота», «Электросила», «Парк Победы», «Звездная» и «Купчино». Везде предполагается навес и большие дуги для крепления.

Напомним, «Фонтанка» рассказывала, что соответствующий проект стал одним из победителей программы «Твой бюджет-2019». Согласно заявке, стоимость 7 площадок — 1,89 млн. Аналогичная инициатива нашла воплощение в Приморском районе, где парковки появились у станций «Беговая» и «Комендантский проспект». В 2020–2021 годах предполагается открыть их у «Пионерской» и «Старой Деревни».

Ранее сообщалось, что протяженность веломаршрутов в Петербурге до конца 2020 года вырастет на 21,8 км — до 138 км. В частности, на Бухарестской улице маршрут предполагается проложить от Прогонной до проспекта Славы и от Димитрова до Олеко Дундича. Кроме того, в программе улица Типанова на отрезке от проспекта Юрия Гагарина до Витебского и проспект Славы — от Белградской до Софийской улицы.

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Комментарии (5)

f0ntan
По географии новых велопарковок видать вдоль Московского проспекта будет велодорожка
260569221
А на Мужества когда сделают??
Obseerv
Услуга "попрощайся с велосипедом"!
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