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14.07.2020 14:51
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«Здравствуйте, Следственный комитет». Навального вызвали на допрос по уголовному делу о «клевете»

Алексей Навальный получил повестку на допрос в Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела по статье «Клевета». Об этом оппозиционный политик заявил на своей странице в Instagram 14 июля.

«Выхожу из дома: здравствуйте, Следственный комитет. Вот вам повестка на допрос. В отношении вас возбуждено уголовное дело по статье «клевета». Повестку принёс сам следователь. С ним ещё один чувак. Поодаль стоит ещё один чувак и снимает. А рядом две машины: СК и полиции. Странно, что вертолёт не отправили мне повестку вручать. Вообще-то могли бы просто позвонить», — написал в соцсети Навальный.

В середине прошлого месяца столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении Алексея Навального о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Последним был опубликован ролик, касающийся голосования по поправкам к Конституции. Оппозиционный политик впоследствии разместил видеозапись у себя в соцсетях, добавив к ней комментарий, содержащий «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана ВОВ», считают в СК РФ.

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Комментарии (4)

Владислав М
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Агроном аэродрома
Ну, раз лёшика подключили, значит настало время спускать пар..
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