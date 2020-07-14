«Здравствуйте, Следственный комитет». Навального вызвали на допрос по уголовному делу о «клевете»
Алексей Навальный получил повестку на допрос в Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела по статье «Клевета». Об этом оппозиционный политик заявил на своей странице в Instagram 14 июля.
«Выхожу из дома: здравствуйте, Следственный комитет. Вот вам повестка на допрос. В отношении вас возбуждено уголовное дело по статье «клевета». Повестку принёс сам следователь. С ним ещё один чувак. Поодаль стоит ещё один чувак и снимает. А рядом две машины: СК и полиции. Странно, что вертолёт не отправили мне повестку вручать. Вообще-то могли бы просто позвонить», — написал в соцсети Навальный.
В середине прошлого месяца столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении Алексея Навального о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Последним был опубликован ролик, касающийся голосования по поправкам к Конституции. Оппозиционный политик впоследствии разместил видеозапись у себя в соцсетях, добавив к ней комментарий, содержащий «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана ВОВ», считают в СК РФ.