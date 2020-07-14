После столкновения мотоцикла и автомобиля на кольцевой автодороге Петербурга медики больше получаса боролись за жизнь байкера, но спасти его не смогли. Об этом в соцсетях рассказала очевидица с места ДТП. Момент ДТП попал на видео.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 11:40 на 103-м километре внешнего кольца КАД 50-летний мужчина на мотоцикле Yamaha Drag Star столкнулся с движущимся впереди попутным автомобилем Chevrolet Orlando под управлением 30-летнего мужчины. В результате байкер получил тяжелые травмы и через некоторое время скончался.

Участница группы «Мотосолидарность» Валерия уточняет, что мотоциклисту было 41, в ДТП он получил сильную черепно-мозговую травму. «Уже минут 10 борются за жизнь, запускают сердце...» — писала она, а позже сообщила, что медики 40 минут пытались его спасти, но не смогли. «Тормозной путь 40 м», — добавила она.