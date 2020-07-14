«Уже минут 10 борются за жизнь, запускают сердце». Байкера, попавшего в ДТП на КАД, спасти не смогли
После столкновения мотоцикла и автомобиля на кольцевой автодороге Петербурга медики больше получаса боролись за жизнь байкера, но спасти его не смогли. Об этом в соцсетях рассказала очевидица с места ДТП. Момент ДТП попал на видео.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 11:40 на 103-м километре внешнего кольца КАД 50-летний мужчина на мотоцикле Yamaha Drag Star столкнулся с движущимся впереди попутным автомобилем Chevrolet Orlando под управлением 30-летнего мужчины. В результате байкер получил тяжелые травмы и через некоторое время скончался.
Участница группы «Мотосолидарность» Валерия уточняет, что мотоциклисту было 41, в ДТП он получил сильную черепно-мозговую травму. «Уже минут 10 борются за жизнь, запускают сердце...» — писала она, а позже сообщила, что медики 40 минут пытались его спасти, но не смогли. «Тормозной путь 40 м», — добавила она.
По словам непосредственного очевидца аварии Михаила, мотоциклист был в сознании, когда приехали медики. «Я был рядом до приезда скорой. Сначала приехала другая, не по вызову. Ехала с другого вызова. Провели первую помощь. Потом приехала по вызову. Мотоциклист разговаривал. Даже пытался что-то сказать, но перелом лица не давал это сделать. Погрузили его в сознании», — рассказал он.
Момент столкновения попал на камеру видеорегистратора в автомобиле Михаила. «Я ехал чуть сзади и в левой полосе. Там собралась вереница стоящих машин, и он на полной скорости вошёл в «Орландо», — уточнил очевидец. На записи действительно видно, что во втором слева ряду друг за другом стояли шесть автомобилей, в последний из которых и врезался мотоциклист. Аварийка при этом включена только у первых трех машин.