Чемпионат баскетбольной Единой лиги ВТБ-2020/21 стартует 20 сентября

На заседании Совета баскетбольной Единой лиги ВТБ было принято решение о начале нового чемпионата и формате турнира. Как сообщили во вторник в пресс-службе организации, сезон 2020/21 стартует 20 сентября.

По итогам регулярного сезона восемь лучших команд сыграют в плей-офф. Серии будут длиться до трех побед одной из команд.

Также на совете Лиги состоялись перевыборы президента Единой лиги и генерального директора Лиги. На пост президента Лиги был переизбран Сергей Кущенко, на пост генерального директора — Илона Корстин.

Напомним, что предыдущий сезон был досрочно завершен 27 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Чемпиона было решено не определять. На момент окончания турнира лидером были подмосковные «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед. Петербургский «Зенит» занимал седьмое место, одержав 8 побед в 18 матчах.