Глава «Аэрофлота» обещает снизить цены в «Победе» на 30 %

Виталий Савельев, руководитель ПАО «Аэрофлот», во вторник, 14 июля, представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину стратегию развития своей группы, в которую входят четыре авиакомпании: сам «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и «Аврора».
«Мы хотим «Аэрофлот» в новой стратегии сосредоточить на дальнемагистральных рейсах, чтобы сделать из него пятизвёздочную компанию, — рассказал Савельев Мишустину. — И «Победа», встав на маршруты «Аэрофлота», существенно изменит картину ввиду дешевизны билетов — у неё
В прошлом году «Победа» перевезла 10,3 млн человек со средней загрузкой кресел в
«И по эксплуатации самой машины. Если мы (в «Аэрофлоте». — Прим. ред.) эксплуатируем машину примерно 10–11 часов в сутки, то «Победа» — чемпион мира, она использует 14 часов в сутки машину. Эти все параметры позволяют говорить о том, что «Победа» может сегодня дать цены лучшие, чем те, которые существуют на рынке. Поэтому мы и говорим о 30-процентном снижении этих цен».
Снижать цены «Аэрофлот» мог бы также за счет беспрецедентного объема господдержки, которого даже близко не видят частные перевозчики. Так, именно он стал крупнейшим получателем помощи от государства в 24 млрд рублей на компенсацию убытков от коронавируса, а также госгарантии на 70 млрд рублей. Кроме того, именно «Аэрофлот» является получателем роялти от иностранных авиакомпаний за пролет над Сибирью. Официально размер этих платежей никогда не публиковался, однако, по оценкам экспертов, он может превышать 50–60 млрд рублей в год.
Кроме «Аэрофлота» таких финансовых вливаний от государства ни один из игроков авиарынка не имеет, так что он имеет возможность держать цены на более низком уровне, чем конкуренты.