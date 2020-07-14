Группа петербуржцев надеялась вернуться домой после многомесячного отпуска на Бали и воспользовалась услугами компании «Аэрофлот». Когда самолет сел в Москве, выяснилось, что их рейс до Петербурга уже 40 минут как приземлился в Северной столице. Полет за несколько сотен евро закончился в обсерваторе в Северном Бутово и призрачной возможностью ехать домой в тесном автобусе.

Рейс Денпасар — Москва приземлился в Шереметьево накануне с небольшим опозданием, по данным сервиса Flightradar, он сел в 17:16, спустя почти 12 часов полета. На борту было порядка 200 человек — москвичи, ростовчане и несколько десятков жителей Петербурга.



Как рассказали горожане «Фонтанке» 14 июля, уведомление об отмене прямого рейса они увидели, когда уже оказались в Москве. В официальном телеграм-канале «Госуслуги: Бали — РФ», в котором координируют пассажиров вывозных рейсов на этом направлении, сообщение появилось в 11:07, то есть когда самолет уже два часа как был в воздухе.



Фото: читатель «Фонтанки»

Посадка в Москве тем не менее сюрпризом не была, ее указали в маршрутной квитанции. По прилете пассажиров в 18:45 должен был увезти домой рейс SU26. Посадочные талоны при этом петербуржцам, по их словам, выдали только до столицы.



Фото: читатель «Фонтанки»

На земле жители Северной столицы наблюдали, как после проверки температуры и заполнения бумажек по домам разъехались москвичи, как на посадку пошли жители Ростова-на-Дону. Пока стояли в очереди, выяснилось, что тот самый SU26, сулящий дом и родную кровать, уже улетел, на три с лишним часа раньше, чем указано в билетах и на сайте аэропорта Шереметьево.



Фото: скриншот онлайн-табло аэропорта «Шереметьево»

Попытки дозвониться до представителей компании успехом не увенчались, люди, которые заплатили по 30 тысяч рублей за билет до Петербурга, пытались настаивать на том, чтобы их все же увезли домой на самолете, но спустя несколько часов переговоров, в основном между собой и сочувствующими сотрудниками аэропорта, их все же увезли в обсерватор.

читатель «Фонтанки»

«В такое непростое время, когда мы должны были быть дома, «Аэрофлот» просто кинул нас в Москве. Никто из представителей даже не вышел с нами поговорить. Просто как скотов оставили, мол, езжайте в обсерватор на 2 недели», — рассказал петербуржец.

«На эмоциях от ситуации мы вчера достаточно нервно разговаривали со всеми представителями, кто был в аэропорту (Минтранс, Роскомнадзор, Минздрав), а они по факту не виноваты, ничего не решают в системе перелетов и могут только посочувствовать. И я, лично, потом не слишком хорошо себя чувствовала, вылив негатив на того, кто этого не заслуживал. А тот, кто заслуживал, в аэропорту носа не показал и по горячей линии только музыку на 40 минут включал», — добавила другая пассажирка.

Как несколько раз писала «Фонтанка», жителей Северной столицы с вывозных рейсов обычно селят в спа-отель «Артурс» в Мытищах, условия там приемлемые, но горожане хотели домой, а не расходовать бюджетные деньги за свое пребывание в заточении класса люкс — стоимость номера 7 тысяч в сутки, за доплату в 2 с небольшим тысячи можно было поселиться в отдельном помещении.



Прибывшей 13 июля группе повезло меньше — их местом обсервации стала гостиница учебного центра профсоюзов в Северном Бутово. Поселили в небольшие комнатки, одиноким путешественникам предложили поделить номер с незнакомцами. Альтернативу, то есть одиночное размещение, предложили за скромную по столичным меркам доплату в тысячу рублей за сутки. Однако, как следует из видеозаписи общения петербуржцев с сотрудницей отеля, платить надо за 14 дней сразу, и других вариантов нет.



читатель «Фонтанки»

«Тут селят по двое, но я, например, один, меня поселили с незнакомым человеком, номер 2 на 3 метра, в туалет сходить — все слышно», — рассказывают об условиях проживания петербуржцы.



Фото: читатель «Фонтанки»

Когда застрявших пассажиров увезут домой — они не знают, есть призрачная надежда, что автобусы из Петербурга приедут за ними в ближайшие дни. В комитете по транспорту Смольного, который принимает участие в организации вывоза горожан, «Фонтанку» заверили, что автобус готов выезжать, и завтра вечером все застрявшие петербуржцы должны быть дома.



Горожане отмечают, что если бы знали, чем закончится полет, в самолет бы не сели. Двухнедельной обсервации в Москве многие из них предпочли бы белый песок и теплое море, хоть уже и в какой-то степени опостылевшее за несколько месяцев жизни на острове. Петербуржцы также рассказали, что уезжать с Бали им практически пришлось — коронавирусный карантин там снимают, а значит и возвращают обычный визовый режим.

«Фонтанка» запросила комментарий у представителей «Аэрофлота», к моменту публикации ответа не последовало.

