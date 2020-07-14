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14.07.2020 13:48
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В Кремле дважды вспомнили о Всевышнем, комментируя несанкционированные акции протеста в Хабаровске

Вызванные арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала акции протеста в региональном центре прокомментировали в Кремле. Оценку несогласованным с властями мероприятиям дал его представитель Дмитрий Песков.

«В данном случае можем сказать, что слава богу, это произошло без каких-то провокаций и эксцессов, это очень важно, как вы знаете, обязанность правоохранительных органов — не допускать каких-либо провокаций. Слава богу, что их не было», — цитирует Пескова РИА Новости 14 июля.

Пресс-секретарь президента РФ также не исключил возможных эпидемиологических последствий в городе и регионе после событий этих дней. «В этой связи, конечно, можно только пожелать, чтобы люди с большим внимание относились к себе», — добавил Песков.

Ранее акции протеста прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Он также указал, что подобные сборища могут негативно сказаться на здоровье граждан. Произошедшее он назвал «неразумным и губительным». В Хабаровском крае ждут роста заболеваемости COVID-19 после митингов в поддержку Фургала.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на прошлой неделе задержали сотрудники СК и ФСБ. Его подозревают в организации убийств предпринимателей и покушений на них в 2000-х годах. Повышенный интерес к главе региона объяснили https://www.fontanka.ru/2020/07/13/69364165/ проверками, которые начались лишь после его вступления в должность в 2018 году. Фургала могут отправить в отставку до четверга, 16 июля. В СМИ и ЛДПР назвали возможных кандидатов на его пост.

Вслед за этими событиями начались несанкционированные протесты, участниками которых стали жители Хабаровска. Несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса, они выходили на городские улицы несколько дней подряд, чтобы выразить своё несогласие. По данным МВД, в первый день в протестных акциях участвовали от 10 тысяч до 12 тысяч человек. По информации местных СМИ, до 35 тысяч человек.

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Комментарии (7)

Вячеслав Рогожин
Не зря же в Сети боты активизировались, топящие за ограничения по коронавирусу!
alexpv
Им самим там в Кремле не пока уже о Боге подумать)
Antipode
Как сказал депутат ГД Федоров- мы не должны скатываться в бандитское государство только потому, что на губернаторских выборах а Хабаровске в 2018 году большая часть избирателей решила руководствоваться "идеалами" протестного голосования, а не своими собственными интересами- (riafan.ru). По видимому "наши" интересы-это интересы ЕДРА в понимании депутата. И так снизу-доверху. Это структурная проблема. Похоже вертикаль, перестает работать.
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