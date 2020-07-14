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14.07.2020 13:35
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«Найди медведя, не двигая карту». «Покупай у своих» запустил обновление

Проект «Фонтанки.ру» «Покупай у своих» теперь определяет геолокацию — заходя на карту, читатель сразу увидит предприятия по соседству, которые предлагают скидки по промокоду FONTANKA.

К примеру, на границе Калининского и Выборгского районов можно заметить медведя, в Центральном — взять домой в аренду виртуальную реальность, а в Василеостровском — попробовать хлеб без муки, дрожжей и яиц.

«Покупай у своих» продолжает набирать участников — практически любое предприятие малого бизнеса может бесплатно разместить информацию о своих товарах или услугах, заполнив анкету на карте.

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