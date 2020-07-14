В Кремле подтвердили подготовку к возобновлению авиасообщения с другими странами. Путину докладывают о ситуации
Пресс-секретарь российского президента заявил, что Россия обсуждает восстановление пассажирского сообщения с другими странами.
«Это обсуждение постоянно ведется, во-первых, штаб работает, работает [вице-премьер Татьяна] Голикова, и правительство в этом плане продолжает работу различную, начиная от контакта с зарубежными партнерами на предмет возобновления сообщения», — цитирует 14 июля заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.
По его словам, президент Владимир Путин получает информацию по этому поводу. При этом глава государства не планирует специальных совещаний на эту тему.
Россия объявила, что с 15 июля начнет восстанавливать международное авиасообщение с другими странами на принципе взаимности. Оперштаб по борьбе с коронавирусом одобрил возобновление международного авиасообщения в два этапа. На первом из них летать разрешат только в безопасные страны, список которых уже опубликовали в СМИ. Переговоры о возобновлении пассажирского сообщения идут с Финляндией и Турцией.