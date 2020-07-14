В Кремле подтвердили подготовку к возобновлению авиасообщения с другими странами. Путину докладывают о ситуации

Пресс-секретарь российского президента заявил, что Россия обсуждает восстановление пассажирского сообщения с другими странами.

«Это обсуждение постоянно ведется, во-первых, штаб работает, работает [вице-премьер Татьяна] Голикова, и правительство в этом плане продолжает работу различную, начиная от контакта с зарубежными партнерами на предмет возобновления сообщения», — цитирует 14 июля заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, президент Владимир Путин получает информацию по этому поводу. При этом глава государства не планирует специальных совещаний на эту тему.